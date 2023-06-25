批評權力亂象 中國高校院長畢業致辭被刪除

【新唐人北京時間2023年06月26日訊】近日，中國農業大學人文與發展學院院長葉敬忠在該校畢業典禮上致辭，批評中國社會在權力運作下的各種亂象，如「強行變碼」「指鼠為鴨」「退林還耕」等，引發輿論關注。但此篇致辭很快在大陸各媒體平台被刪除。

6月21日下午，葉敬忠在中國農業大學人文與發展學院2023年度畢業典禮上，發表題為《在權力的包圍中不要熄滅真善美的光》的畢業致辭。

據中國數字時代報導，葉敬忠在致辭時表示，「從世界範圍來看，這個時代正在發生的一些事情，讓我每天醒來都恍若隔世。戰爭災難、凶殘殺害、欺辱霸凌、網絡暴力······知名學者煽動鼓譟狹隘民族主義，主流媒體情有獨鍾娛樂花邊新聞，公共部門系統編造虛假統計數據，等等，等等！」

他說，「在你們離開校園進入社會之後，你們將立刻感受到權力的無處不在，甚至無所不能。」但你們要「在權力的包圍中保持清醒！」「我很擔心，你們會在權力的包圍中『入鄉隨俗』」。

他表示，權力可以讓人迷戀上癮，從而變得「精緻」圓滑。在權力面前左右逢源，權力的支配力，可以讓人變得傲慢任性，從而迷失自我。

他舉例，權力系統的一個動作就可以讓收割機在高速公路上排起長隊，將綠水青山開墾成梯田泥石流，將昨日的「退耕還林」變為今日的「退林還耕」。更為嚴重的是，權力還可能製造出無所不能的幻象，因此在光天化日之下「強行變碼」「指鼠為鴨」。

他說，權力有著巨大的規訓力，可以讓人變得機械刻板，從而麻木迷茫。

他舉例說，有學生在南方某污染治理部門工作，每天製造海量的數據報表，唯一要求就是確保數據達標；有學生在西部某督查部門工作，每天按照上級要求上報百分之百的村民掃碼率，但很多村莊的村民甚至都沒聽說過掃碼這件事；有學生在東部某地負責食品安全督導工作，每次也只是在鄉村超市前停留半分鐘拍照，有了照片便是「盡職免責」。

他表示，權力從本質上並無好壞之分，但權力的實踐可能帶來「說謊造假、使壞行惡、比丑擺爛」。面對權力的包圍，人們或許會因為眼中只有權力而忘掉人民，會因為權力無所不能而忘掉真理······這樣的世界並不真實，這樣的社會難言善良，這樣的人生並不美麗。

他說，面對權力的包圍，不是要求你們像一枚雞蛋撞向堅硬的高牆，但「希望你們能夠保留裝在脆弱外殼裡那顆真善美的靈魂；希望你們不要熄滅靈魂深處那束真善美的光；希望你們保持向著真善美的那束光自由奔跑的勇氣，即便摔了一跤，也可以面帶微笑」。

他說，「你們的奔跑或許可以讓更多人獲得平等，讓更多人享有自由，讓更多人得到尊重。」「不讓虛假蒙蔽真實，不讓邪惡取代善良，不讓醜陋壓制美好！」

葉敬忠這篇畢業致辭，引起輿論的關注。大陸網易、澎湃新聞、搜狐、知乎等多個媒體平台紛紛轉載，但文章也很快被刪除。

（責任編輯：唐正）

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