天氣預報也造假？ 北京氣溫比國外APP預報低5攝氏度

【新唐人北京時間2023年06月26日訊】早前中國民衆嘲諷黨媒「只有日期和天氣預報是真的」，現在卻發現官方天氣預報也涉嫌造假，北京天氣預報的最高氣溫比國際權威機構的預報低了5攝氏度。

近日中國北方多地持續高溫。1月22日至24日，官方公布的北京南郊觀象台最高氣溫連續三天超過40攝氏度。當地官媒稱，這是代表「北京溫度」的南郊觀象台氣溫首次出現40度「三連擊」。官媒還稱，這是今年以來北京第三次高溫天氣過程。

不過，官方最近公布的北京氣溫最高只到41攝氏度左右，和民衆實際感受到的溫度存在很大落差，這引起一些網民懷疑。

有人在網上分享了疑似「世界空氣品質指標計劃」APP對北京美國大使館監測站未來幾天的天氣預報，顯示從21日至25日，該監測點的最高氣溫都會超過40攝氏度，其中23日更高達45攝氏度。而中共官方公布的天氣預報顯示，23日北京最高氣溫只有40攝氏度，24日和25日都低於40攝氏度。

公開資料顯示，「世界空氣品質指標計劃」（官網 aqicn.org / waqi.info）是全球利用空氣污染數據最具公信力的應用案例之一。其官網公布的數據來自全球各地至少60個國家的16,000個監測站，其中包括中國各地的官方監測站。

官網 aqicn.org 除了實時公布每個監測站觀測到的空氣質量數據外，也會對該監測站未來幾天的天氣狀況做出預報。

記者查詢發現，該aqicn.org 公布的北京天氣數據，不止包括美國駐北京大使館自設的檢測站的數據，還包括北京市數十個中共官方的監測站。近日 aqicn.org 官網預報的這些監測站的最高氣溫大多高於中共官方預報，特別是當最高氣溫高於或接近40攝氏度時，兩者的差距更大。

海外推特上，兩方「最高氣溫」的巨大差距引發華人網友熱議：「最高溫度達到40度以上要強制室外停工，原來說新聞只有天氣預報是真的，現在天一熱天氣預報都是假的咯」「40攝氏度要強制停工吧，和死亡人數29一個道理」「這不奇怪，以前在北京工作時，傍邊就是國家氣象局，得知過40度一般不報，因為要強制下午不上班」「中共已經到了無處不造假的地步」。

還有網友稱，「霧霾PM2.5數據更尷尬」。

「世界空氣品質指標計劃」主要關注點是空氣污染。該計劃公布的全球一萬多個監測點數據中，有一半包括 PM2.5、PM10等資料。早在多年前，中國網友就發現，中共官方公布的各地實時PM2.5空氣質量指數（AQI）經常遠遠低於「世界空氣品質指標計劃」的數據，因此紛紛在社交媒體上質疑中共「人爲降低」中國空氣污染。

有網民解釋說，兩者AQI數據不同的原因之一，是採用的AQI計算方法和標準不同。中共採用的AQI標準「相對寬鬆」。比如說，PM2.5濃度同樣是 35微克/立方米，用中共的計算方法計算出的PM2.5空氣質量指數（AQI）為50，空氣質量屬於「一級優」；而美國標準計算出的AQI為99，空氣質量只能屬於「中等」。

（記者歷澄宇綜合報導/責任編輯：胡龍）

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