加拿大野火肆虐 蒙特婁空氣品質淪世界最糟城市

【新唐人北京時間2023年06月26日訊】加拿大正經歷史無前例的火災年，自1月初以來燒毀面積已逾740萬公頃。根據污染監測儀數據顯示，魁北克省人口最多的城市蒙特婁市今天(25日)籠罩在煙霧中，成為世界空氣品質最差的都會。

法新社報導，追縱全球污染情況的IQAir指出隨加拿大各地數百起野火，魁北克省人口最多的城市蒙特婁，空氣品質呈現「不健康」。

由於火災緣故，加拿大環境部（Environment Canada ）對魁北克省數個地區發布煙霧警示，指出高濃度的細懸浮微粒導致空氣品質不佳並降低能見度，情況將持續到26日上午。

環境部敦促民眾避免戶外活動，若有外出必要宜戴上口罩。

由於有害煙霧瀰漫，室外游泳池和運動場已關閉，包括音樂會和體育比賽等多場戶外活動也都取消。

據魁北克森林火災保護機構SOPFEU表示，魁北克省目前還在燃燒中的森林火災有80起，隨天氣乾燥和高溫，其中有幾處火勢在週末期間擴大蔓延。

加拿大跨部門森林火災中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre，CIFFC）列出全國各地450多處燃燒中的火災，其中約240處被認為失控。

（責任編輯：盧勇信）

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