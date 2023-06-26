河南冤民改判無罪後欲追責 控告信遭公安扣留

【新唐人北京時間2023年06月28日訊】河南省唐河縣村民李旭，早年因舉報當地一家陶瓷廠污染環境遭冤枉判刑，經過不斷上訴抗爭後才得以改判無罪。李旭欲追究當初製造冤案人员的刑事責任，結果他向有關部門郵寄的多封控告信被公安直接從郵局扣押。

微信公眾號「陸火Media max」26日發文披露，唐河縣白莊村村民李旭去年8月通過中國郵政，向有關部門郵寄了4封控告信，控告河南省唐河縣公安局等辦案機關製造冤案。不料，這些郵件竟然在郵局就直接被唐河縣公安局「代收」了。而這個事件的起因，要從10年前說起。

2013年河南唐河縣白莊村附近建起了一家陶瓷廠，污染也隨之而來。李旭等村民發現村裡的空氣變得越來越差，遂向有關機構舉報這家陶瓷廠污染環境。唐河縣環境監測站的檢測結果也表明，陶瓷廠排放的廢氣中，顆粒物濃度嚴重超標。陶瓷廠為平息事態，與李旭等3人簽訂了補償協議，向每人賠償了數萬元。

李旭沒有想到的是，隨後唐河縣公安局就以涉嫌「敲詐勒索」陶瓷廠的罪名，將拿了陶瓷廠賠償款的人全部抓捕。

2016年6月，唐河縣法院認定李旭等三人「構成敲詐勒索罪」，判處李旭等2人有期徒刑3年，緩刑3年；另1人則被定罪免罰。李旭等人不服，繼續上訴，但南陽中院2017年12月宣布維持原判。

李旭仍然不服，继续申訴。經過多年堅持不懈的抗爭後， 2021年6月檢察院最終認定李旭等人的行為不構成敲詐勒索罪，決定不予起訴，並發布了《不起訴決定書》。

李旭認為，這是一樁明顯的錯案，當初辦案機關抓捕涉案村民的動機，就是想「捂住我們的嘴巴，讓我們不再舉報污染企業和環保部門」。因此獲判無罪以後，李旭要求政法監督部門追究錯案責任人的刑事責任。結果，相關部門僅口頭回復稱，「對案件承辦人作出了批評教育」。

李旭對這樣輕描淡寫的「處理」無法接受，於2022年8月向上級有關部門郵寄了4封控告信，控告唐河縣公安局等涉嫌濫用職權製造冤案。於是就發生了唐河縣公安局以「辦案需要」為由，直接從郵局將李旭的控告信「扣押」的荒唐事件。

唐河縣公安局扣押李旭的控告信，真的是「依法」辦事嗎？事實並非如此。

按照中國的刑事訴訟法第143條規定：偵查人員只能依法扣押「犯罪嫌疑人」的郵件、電報，而李旭早在2021年就已經被改判無罪，公安機關根本無權扣押他寄出的控告信。也就是說，為了阻止冤案當事人的控告，被控告的唐河縣公安局非法截留了控告信，已涉嫌濫用職權的職務犯罪。

（責任編輯：李明）

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