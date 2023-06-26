【禁聞】6月27日維權動態

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【新唐人北京時間2023年06月27日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。

大陸知名財經作家吳曉波微博遭禁言

6月26日，大陸財經作家吳曉波的微博被禁言，原因是提及了失業率與證券市場發展不利等內容。吳曉波有「最賺錢財經作家」之稱，微博賬號擁有473.2萬名粉絲。前一天，他的微信公眾號「吳曉波頻道」也停止更新。吳曉波被禁言，引髮網友對言論空間不斷壓縮的擔憂。

上海法輪功學員張軼博被枉法判刑5年

上海法輪功學員張軼博，是美國永久居民，前上海西門子通信公司財務經理，美國加州大學洛杉磯分校審美牙科系副系主任。她因堅持法輪功信仰，2021年10月8日被上海警察綁架，今年6月12日被上海市奉賢區法院枉法判刑5年。目前在上海市女子監獄遭受迫害。

養老金被剝奪 北京徐永海信訪局維權

北京維權人士徐永海，因揭露遼寧鞍山基督教家庭教會成員遭當地警方酷刑迫害，被當局以「為境外刺探、非法提供國家情報罪」判刑2年。出獄後，失去醫生工作，近20年的工齡被歸零，退休金被剝奪。6月26日，他再次到北京市信訪局上訪維權。

河南冤民郵寄控告信 被公安局扣押

河南唐河縣農民李旭，因舉報當地一家陶瓷廠污染環境，2016年6月被以敲詐勒索罪判刑三年，緩刑三年。經過艱難申訴，2021年6月被改判無罪，並獲得約14.8萬元的國家賠償金。之後，李旭繼續控告，要求政法監督部門啟動錯案追究機制，對錯案責任人追究刑事責任。但他通過郵局郵寄的4封控告信，卻根本走不出唐河縣，直接被縣公安局「代收」了。

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