加國野火煙霧再襲美 影響8千萬人 多州發警告

【新唐人北京時間2023年06月28日訊】近日，加拿大野火產生的煙霧再度影響美國中西部和東部，預計將有8000多萬人受到影響。多個州已發出警告，督促人們留在室內，取消戶外活動。

據CNN報導，美國國家氣象局表示，隨著煙霧進入美國，愛荷華州、威斯康星州、伊利諾伊州、印第安納州、密歇根州、特拉華州和馬里蘭州以及堪薩斯州、密蘇里州、明尼蘇達州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、紐約州、弗吉尼亞州的部分地區都發布了空氣質量警報，政府建議居民待在有空調的室內，或者如果必須待在室外，戴上N95口罩。

據美聯社報導，週二清晨，芝加哥的天空被濃煙籠罩，灰色的霧霾使能見度很低，空氣中瀰漫著微弱的燃燒氣味。

AirNow.gov的數據顯示，煙霧中不健康的污染物擴散到芝加哥周圍的五大湖地區，包括威斯康星州的大部分地區以及密歇根州、伊利諾伊州、印第安納州和俄亥俄州的部分地區。

週三（6月28日）早上，芝加哥、底特律、印第安納波利斯、克利夫蘭、匹茲堡、密爾沃基和愛荷華州達文波特的空氣污染指數都處於「很不健康」的範圍。

芝加哥要求所有居民，尤其是患有心臟病或肺病的居民、老年人、孕婦和幼兒，避免戶外活動。芝加哥市政府還要求公立學校和營地將活動轉移到室內。

伊利諾伊州埃文斯頓（Evanston）在 Facebook 上發通告，由於空氣質量較差，該市週二關閉了所有海灘，並取消了音樂會，要求居民在週三之前限制戶外活動。

週三（6月28日），紐約州政府發布了安大略湖東部、紐約中部和紐約西部地區的空氣質量警報，建議人們通過AirNow.gov上查看本地空氣質量指數。紐約市市長埃里克·亞當斯在推特上表示，預計從週三開始，紐約市的空氣將受到影響，週四，紐約市空氣質量會繼續惡化 。

紐約州州長凱西·霍赫爾 (Kathy Hochul)在週二發布一項聲明說，「預計週三和週四空氣污染會加劇，大家要做好準備，週四白天，煙霧濃度達到最高，並緩慢向東移動，瀰漫到本州大部分地區。」

霍赫爾呼籲高危人群，如兒童、老人和有呼吸道疾病的人，週三不要戶外活動。

美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，野火煙霧中含有可吸入顆粒物(PM2.5)，這是一種微小但危險的污染物，吸入後會深入肺部組織並進入血液。這種顆粒物會導致許多健康問題，如哮喘、心臟病和其他呼吸系統疾病等。

預計到週四晚些時候和週五早些時候，隨著西北風吹走部分煙霧，空氣污染情況可能會出現好轉。

（責任編輯：李郦）

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