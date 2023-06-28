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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高市議會第4屆議會第1次定期大會今天閉幕，會期通過成立性別平等委員會及高雄市淨零城市發展自治條例等提案。議長康裕成說，議會對市政監督沒有結束，盼府會一起讓高雄愈來愈好。

此次定期大會議程安排和以往有所不同，原本是每天上午排定3名議員總質詢，首度改為上、下午各3名議員總質詢，康裕成說，雖然很累，但實施效果不錯。

性別平等及防制性侵與性騷擾成為國人關注話題，議會除要求市府以實際作為回應社會，此次會期也通過議員湯詠瑜、黃捷、邱俊憲等人提案及多名議員連署的「成立多元融合小組」及「高雄市議會成立性別平等委員會」。

康裕成說，這是歷經2屆議會多次提案，好不容易闖關通過的成果，也是議會凝聚共識的重要突破。

此外，市府也在這次會期提出「高雄市淨零城市管理自治條例」草案及議員林智鴻提出「高雄市淨零城市發展自治條例」草案，經議會整合及審查修正通過「高雄市淨零城市發展自治條例」。

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康裕成指出，淨零排碳是每個國際城市應負責任，高雄不能置身事外，尤其高雄是傳統工業城市，市民飽受工業污染，淨零城市發展自治條例是高雄朝向淨零城市的重要里程碑，盼市府具體實施，絕不能落後其他城市。

第4屆議會第1次定期大會今天閉幕，康裕成說，大會雖然閉幕，議會對市政監督沒有結束，盼市府團隊重視每名議員建言，府會一起努力讓高雄愈來愈好。（編輯：黃世雅）1120628