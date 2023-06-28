美農業部對「人造肉」開綠燈 您需要了解哪些？

【新唐人北京時間2023年06月29日訊】美國近日批准兩家公司銷售由動物細胞「培育」的肉類，即俗稱的「人造肉」，對此消費者都應該了解什麼呢？一起來看：

根據美國農業部6月21日消息，美國兩家公司「好肉」（「Good Meat」）和「正面食品」（「Upside Foods」）公司已經取得許可，可以在美國生產和銷售用動物細胞培育出的肉類，這使得美國成為繼新加坡之後， 世界上第二個允許銷售「人造肉」的國家。

「正面食品」公司 埃里克·舒爾茨：「我們正在嘗試以不同的方式，製造人們一生都喜愛的同樣的食物。」

「人造肉」的味道和樣子和真正的肉類相比，似乎沒有什麼差別，這讓人們對其製造方式感到好奇。

「正面食品」公司埃里克·舒爾茨：「我們可以用少量細胞培育出大量肌肉組織，然後給人們吃。」

商家和「人造肉」的倡導者表示，這樣生產肉類的方式更加環保，並且避免屠宰動物。

但反對者認為，實驗室培育肉類過程中，動物細胞很容易受到污染或發生癌變，造成潛在的食品安全問題。

加州大學伯克利分校 Alt Meat 實驗室主任 聖馬丁：「是否可以大規模培植人造肉，使其數量能夠與（天然）牛肉、魚或家禽競爭呢？答案是：基於眾所周知的生物技術和發酵原理，這樣感覺不太好。」

獲得美國農業部批准後，「好肉」表示將立即生產，並向華盛頓特區的一家餐廳供應；「正面食品」也正計劃在舊金山的一家餐廳推出其產品，具體日期還未公布。

「人造肉」目前還沒有普遍出現在人們的餐桌上，但在未來是否會改變人們的飲食選擇，有待觀察。

新唐人電視台記者林一 綜合報導

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