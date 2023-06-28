捲土重來 加拿大野火霧霾籠罩歐美

【新唐人北京時間2023年06月29日訊】加拿大野火燃燒不息，產生的霧霾天氣再次侵袭美國。週三，美國的部分城市（28日）再度發出空氣質量警告。

週三，芝加哥、印第安納波利斯、紐約、賓州匹茲堡等城市，再次籠罩在漫天的霧霾之中，天空陰沉壓抑，多地空氣質量再次惡化，出行的人們不得不戴上口罩。

加拿大野火產生的霧霾從本週二開始再次侵襲美國。當天，從中西部到東海岸，有8000多萬人處於空氣質量警報之下。

根據空氣污染追蹤網站IQAir的數據，美國第三大城市芝加哥，週三成為全球空氣質量最差的大城市。

美國環保局將芝加哥的空氣質量列為「不健康」，敦促居民更多地待在室內。

芝加哥居民Priti Marwah：「空氣很糟糕。」

「就像你能聞到它的氣味一樣糟糕。」

密歇根州週二也對全州發布了空氣質量警報。

本月早些時候，加拿大野火產生的霧霾曾大面積籠罩美國，紐約更一度成為世界空氣質量最差的主要城市。

而這一次，霧霾不但再次入侵美國，還飛越大西洋，飄到了歐洲西南部的法國和西班牙上空，令當地天空變成了昏暗的玫紅色。

預計本週，歐洲的天空可能會變得煙霧蒙蒙，落日將呈現出深橙色。不過，科學家表示，煙霧會停留在大氣層的較高處，因此地表空氣質量不會受到太多影響。

新唐人電視台記者顏抒綜合報導

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