周三(6月28日)，加拿大野火导致的烟雾笼罩美国中西部和东海岸部分地区，造成天空朦胧，空气质量恶化，给数百万美国人带来健康威胁。

美国国家气象局（National Weather Service）表示，从爱荷华州西部经伊利诺伊州、威斯康星州到密歇根州的中西部大片地区都处于空气质量警报之下，预计该警报将持续一整天到周四甚至更长时间。

纽约州西部和宾夕法尼亚州、首都华盛顿和北卡罗来纳州部分地区也发布了空气质量警报。

天气预报敦促居住在这些地区的人们，特别是儿童、老年人和患有呼吸道疾病的人，限制体力活动的时间和强度，尽可能呆在室内或戴口罩。

周三，数十万芝加哥居民醒来时发现山火引起的烟雾遮盖了夏日的阳光，空气中弥漫着燃烧木材的气味。美国政府追踪污染的网站AirNow.gov将芝加哥的空气质量归类为“非常不健康”。

烟雾是由加拿大最大的两个省份安大略和魁北克久扑不灭的野火引起的。

多伦多的空气质量健康指数（Air Quality Health Index）预计周三将达到9（满分为10分），表明高度风险。当局敦促居民限制户外活动。

加拿大正艰难应对有史以来最严重的野火季节的开端，目前已烧毁650万公顷（1,600万英亩）的土地，面积比西弗吉尼亚州还要大一些。

气象部门的预报称，在美国南部、佛罗里达州和加利福尼亚州，人们最担忧的是高温和高湿度，预计从周三到周末约有5600万人将经历令人窒息的高温。

使用湿度和温度计算人体实际感知温度的热指数预计将攀升至相当于100华氏度（38摄氏度）的水平。气象部门表示，部分地区的体感温度预计将达到 115 度，敦促人们呆在室内并多喝水。

（本文依据了路透社发自芝加哥的报道。）