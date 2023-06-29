普京遭兵變後 27國討論凍結俄資產重建烏克蘭

【新唐人北京時間2023年06月30日訊】俄羅斯總統普京遭遇瓦格納兵變後，禍不單行，歐盟27個成員國開會討論，準備將凍結的俄羅斯資產用來重建烏克蘭，具體可能有兩種方法。

中央社報導，6月29至30日，歐洲聯盟在比利時首都布魯塞爾召開理事會，27個成員國領袖討論了使用被凍結的俄羅斯資產重建烏克蘭的議題。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，西方國家已經凍結了俄羅斯中央銀行約3000億美元的資產，這些資產大部分存放在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear Bank）。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）出席峰會前對媒體表示，將俄國被凍結資產的收益用於重建烏克蘭，「合乎邏輯」。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）也在會議前表示，烏克蘭重建經費應當由俄羅斯負擔，「要我們的納稅人為不是我們造成的後果付錢，並不公平」。

歐盟對於是否將被凍結的俄國資產用於重建烏克蘭，已經討論了一段時間。6月19日，英國宣布計劃使用制裁和資產凍結，讓俄羅斯為烏克蘭的重建付出代價。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）日前在英國《衛報》刊登署名文章，「根據世界銀行的數據，重建烏克蘭需要4100億美元。這遠遠超過了我國2022年的國內生產總值，而且這還不是最終數額。」

「俄羅斯已經殺害或傷害了超過22000名烏克蘭平民，摧毀和破壞了1500家醫院，打擊了我們10%的教育基礎設施和50%的能源基礎設施；240萬人的家園被破壞或完全被摧毀。由於俄羅斯軍隊的行動，烏克蘭大約30%的領土可能受到地雷和炮彈的污染。」什米加爾表示。

他強調，「俄羅斯的資金應該成為烏克蘭復甦的主要來源。它不應該由烏克蘭人、夥伴國家的納稅人或國際金融組織資助。俄羅斯必須支付。這將是合乎邏輯、公平和公正的。」

彭博社6月21日援引一份文件報導說，歐盟已經評估，不能直接沒收被凍結的俄羅斯資產，而是專注於暫時使用這些資產，歐盟正在「鎖定兩個選項」，將俄羅斯資產獲得的收益引向烏克蘭。

報導說，今年第一季度，被凍結在歐洲清算銀行的俄羅斯央行資產，產生了近7.5億歐元（約8.13億美元）收益。另外，歐盟贊成將俄羅斯凍結資產投資的收益用於重建烏克蘭。

本次歐盟峰會聚焦「瓦格納」兵變對俄烏戰爭的影響，27國與會領袖大多認為，兵變顯示俄羅斯力量變弱，但對於俄國內部局勢的影響，尚有待觀察。

北約祕書長斯托爾滕貝格在記者會上說：「週末的兵變表明，俄羅斯體系內部存在裂縫和分歧。同時要強調，這些是俄羅斯內部事務，現在得出任何結論都為時過早。」

27國領袖達成的最大共識是，繼續支持烏克蘭，包括軍事及財政上的支援。

歐盟委員會主席馮德萊恩說：「重要的是，我們要加倍加大對烏克蘭的支持，無論是軍事還是財政支持，保持一致非常重要。」

此外，烏克蘭加入歐盟的進程是本次會議的另一焦點。歐洲議會主席梅索拉表態說，對烏克蘭今年加入歐盟表示樂觀。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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