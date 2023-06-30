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（中央社記者陳攸瑋羅馬29日專電）近日一名身分不明的遊客在羅馬競技場牆上刻字的影片，引發義大利官員不滿，矢言全力緝凶，並處以鉅額罰款和監禁。義大利特戰警察「憲兵隊」今天公布已經找到影片中主角，文化部表示若需審判，將以民事訴訟的當事人身分出庭。

義大利文化或景觀破壞案件頻傳，如著名的西班牙廣場（Piazza di Spagna）遭到嚴重破壞（遊客直接開車撞西班牙階梯與扔滑板車毀損建物），且西班牙廣場旁的巴卡恰噴泉（Fontana della Barcaccia）也遭到人為刻意污染，其他古蹟建築的牆壁也常有被塗鴉的事件。

羅馬競技場（Colosseo）是義大利羅馬知名觀光景點，也是聯合國教科文組織所列的世界文化遺產，「今日羅馬」（Roma Today）26日報導，一名身分不明的年輕遊客利用鑰匙將自己和女友的名字及當時日期，一同刻在羅馬競技場的牆上。此破壞行為被另一名遊客拍攝下來，他先向工作人員說明這一事件，隨後將影片發布到社群媒體Reddit。

報導指出，此段影片引發警方和官員等各界關注，而這名行為不當的遊客可能面臨1.8萬歐元（約新台幣61萬元）的鉅額罰款和最高5年的監禁。

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）在評論時說道：「我認為這名遊客玷污了世界上最著名的地方之一，比如羅馬競技場這樣的歷史文化遺產，這是非常嚴重的、不值得的，也是一種非常不文明的表現。我希望無論是誰做出這樣的事，都將根據我們的法律接受制裁」。

「今日羅馬」（Roma Today）今天接續報導，義大利特戰警察「憲兵隊」（Carabinieri）透過相關調查與照片比對，證實影片中的主角身分是一對居住在英國的夫妻。桑朱利亞諾對於迅速找到破壞者的結果感到滿意，她表示，「現在我希望通過嚴格執法來伸張正義。如果進行審判，文化部將以民事訴訟的當事人身分出庭」。

桑朱利亞諾強調，誰造成損害，誰就付出代價。

桑朱利亞諾今年4月批准了「文化或景觀資產的破壞、分離、惡化、污損、污染和非法使用」的新制裁法案，破壞者最高可處6萬歐元（約新台幣200萬元）的罰款，外加刑事制裁。（編輯：張芷瑄）1120630