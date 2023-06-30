【紐約簡訊】慶祝美國獨立日 美麗的美利堅音樂節上州週末登場

【新唐人北京時間2023年07月01日訊】來看一組，紐約新聞簡訊。

慶祝美國獨立日 美麗的美利堅音樂節上州週末登場

《大紀元時報》和新世紀共同在即將到來的週末，7月1日-2日，在紐約上州橙縣的傑維斯港（Port Jervis）舉辦首屆美麗的美利堅音樂節（America the Beautiful Festival），慶祝美國獨立日，並將向那些爲這片土地服務的無私勇士致敬。

兩天的活動中將邀請到多位知名歌手。單日活動門票$15，兩天活動的門票$25、現役和退伍軍人、《大紀元時報》訂戶以及12歲或以下兒童免費入場。

網址：https://americathebeautifulfestival.com/

紐約霧霾天空氣污染 預計獨立日長週末將改善

加拿大野火帶來的煙霧在週五，仍在美國東北部和中西部地區等10個州徘徊。

包括：紐約市在內的中西部和東北部城市的空氣質量指數處於不健康水平，其中，賓夕法尼亞州以及華盛頓特區都發布了全州範圍的警告。

預計最早在7月1日（週六）將有所改善。紐約州長霍楚建議長者、兒童等高敏感人群待在家中。

紐約市2024財年 1070億預算案過關

紐約市議會與市府在週四，就2024財政年度的1,070億美元預算達成協議，重點在服務低收入群體、市容清潔、公立教育、公共安全等擴大投入；為避免市政出現大量財政赤字，也預留了80億元的儲備金。

新唐人電視台記者柯婷婷紐約報導

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