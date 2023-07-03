傳統被撼動 哪些城市獨立日焰火變無人機？

【新唐人北京時間2023年07月04日訊】美國獨立日馬上就要到了。為避免引發火災，一些城市打算放棄傳統煙花表演，採用無人機燈光秀來慶祝。

在7月4號美國獨立日來臨之際，猶他州鹽湖城今年將打破慣例，首度啟用無人機燈光秀，代替傳統的煙花表演，以避免煙花釀成更多火災。

由於7月份是野火多發季節，猶他州平均每年有800至1,000起野火，成為全美最容易發生野火的地區。

鹽湖城市長門登霍爾(Erin Mendenhall)表示，用無人機燈光秀代替煙花，能最大限度地降低火災風險和空氣污染。

這一作法也讓其他野火多發地區受到啟發，科羅拉多州的圓石市（Boulder），加州的太浩湖（Lake Tahoe）、拉霍亞（La Jolla ）、歐申比奇（ocean beach）等社區，也將在今年舉辦無人機燈光表演來慶祝獨立日。

加州一間無人機工作室的老闆斯坦因（Jeff Stein）表示，無人機燈光秀的優勢在於可以重複使用，還不會產生噪音，能讓人在安靜的環境下享受絢爛的視覺表演。此外，無人機還能產生動態圖形，在空中進行動畫表演，這些都是傳統煙花所無法做到的。

不過，自2021年就開始以無人機取代煙火秀的馬里蘭州大洋城，今年卻決定回歸傳統的煙花表演，理由是無人機雖然很時尚，但燃放煙花更便宜。

新唐人電視台記者林一綜合報導

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