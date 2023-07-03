人民幣匯率失控 面臨兩難題直逼7.5 【7.3紀元頭條】黨媒七一提蘇共垮台 習公開焦慮？

法國騷亂持續 中國旅行團遊覽車被砸 馬賽向政府緊急求援

法國連續五天晚間發生騷亂，多個城市出現抗議和暴亂。一個中國旅遊團日前在法國南部的馬賽旅行期間，遭遇騷亂，多人受輕傷。為應對騷亂，總統馬克龍不得不臨時取消參加7月1日歐盟峰會的日程。

6月30日晚在法國南部城市馬賽（Marseille），一群抗議者點燃鞭炮、砸毀商店、焚燒車輛，一片混亂。

馬賽市長帕揚（Benoit Payan）向法國政府緊急求援，希望派遣更多部隊。

中共外交部2日證實，一個在馬賽旅行的中國旅行團搭乘的遊覽車車窗被砸，多人受輕傷。目前這批遊客已返回中國。

因為暴亂，總統馬克龍不得不中斷歐盟峰會，以參加第二場內閣危機會議，並要求社交傳媒披露煽動暴力的用戶身份，刪除「最敏感」的暴力畫面。

據路透社報道，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，6月30日共抓捕了1,300多人，公共街道發生了2千多宗縱火事件。不過，局勢比前一晚較為平靜。

騷亂爆發是因為27日在巴黎郊區，一名17歲北非裔青少年在警察近距離開槍中被打死。

目前，抗議活動還在巴黎、圖盧茲、斯卓慧思堡和里爾等城市蔓延，馬賽和里昂則爆發騷亂。

達爾馬寧說，200多名警察受傷，被抓捕者中平均年齡只有17歲，30%是未滿18歲的青少年。

港警「七一」截查16人 80歲老翁持廢國安法標語被帶走

今年7月1日是「港版國安法」生效滿3年，此法確立北京對香港的全面管治，同時使香港公民社會瓦解、議會中的民主派被迫退場，往年七一不少市民都會到銅鑼灣參與大遊行，但自從「港版國安法」生效後此景不再。但是，還有一批民主派政團成員等留守者，盡力捍衛港人尚存的權利；7月1日還有市民到銅鑼灣打卡。

「旺角鳩嗚團」的幾位長者亦有到現場，其中87歲吳伯心口掛上耶穌相片，手持寫上「廢除國安法例、履行人權公約、釋放政治囚犯、求主垂視香港」的標語。他被問到會否擔心被捕時，吳伯表示「一定被捕傢啦，唔出嚟個心過唔去，喺咁嘅環境如果都冇膽出嚟，信咩教啫」。但吳伯亦知道只有他一個人出來起不到甚麼作用，「不過為著我自己過得到個良心」。

他指自己往年都有參加七一遊行，「而家政治公民團體都冇」，沒有人會申請遊行。語畢即有警察上前截查，其後更被帶至SOGO外拉起橙帶圍封，數十名警察突然到場，將大批記者「趕離行人路」。其後在眾多警員包圍下，吳伯被押到銅鑼灣港鐵站離開。

消息指，吳伯由兩名警員由銅鑼灣港鐵站押送至油塘港鐵站，他其後自行回家。吳伯指該兩名警員曾向他表示，如以後有想表達意見的標語，可跟警方先行商討，稱「擔心寫嘅標語觸犯國安法」。

富商劉公子劉定成繼六四後再現銅鑼灣，劉公子表示今日「應節」才外出逛街，指銅鑼灣的氣氛很緩和，「我哋今日企喺度係與眾同樂」。

提到上次六四被警方截停搜查，會否擔心今日會遇上同樣情況，劉公子強調「我都係做返自己嘅嘢啫」，他指「我上次只係俾人招呼，招呼就在所難免」，表示香港市民一定要協助調查，如警方需要查看身份證，就不能阻差辦公。

記者問到今日會有甚麼行程時，劉公子表示「我唔係食七一折，我係食心太軟，可能我個心太硬，所以要食返啲心太軟」。

截至1日晚上9時，港警在灣仔區共截查14男1女，年齡介於17至87歲。警方向其中一名87歲男子及一名54歲女子發出口頭警告，提醒他們不要在公眾地方擾亂秩序，所有人其後獲准離開，沒有人被捕。

「國安法」生效後，香港多個政黨和政團難逃解散的命運，「社會民主連線」是少數堅持用抗議行動表達訴求的政團。社民連主席陳寶瑩對自由亞洲電台表示，要應付「國安法」的風險，需要跨過很多難關。很多時候我們只有4個人「擺街站」，可能旁邊已經站了10多個便衣警察。她承認，現在的環境下想繼續用行動表達訴求很困難，但再難也要盡力發聲。

陳寶瑩說：我為何還要留在香港？不是要證明我們有多勇敢，而是當看到香港有不合理的事，無論是政治、經濟或社會還有想法，我們還是希望能表達出來，不希望香港社會只有一面倒的聲音。不管空間還有多微小，還可容許發聲，也要把異議聲音發出。在如此大壓力下，還有人願意發聲，對依然在堅持的人來說，發聲能讓大家看到彼此，是很大的鼓舞。

中共創建日 黨媒罕見提蘇共垮台 專家：習近平焦慮重蹈覆轍

「七一」是中共的創建日，7月1日當天，中共黨刊《求是》雜誌罕見刊發「蘇共垮台、蘇聯解體的悲劇」的文章。

文章內容是習近平去年3月在中央黨校的講話。習對在場的中青年幹部強調自己對中共垮台的擔心。習近平警告意識形態失控會令中共「作鳥獸散」的垮台結局。

習近平稱，「如果我們培養出來的人都不信奉馬克思主義、共產主義了，不舉中國（中共）特色社會主義這面旗了，就會發生東歐劇變、蘇共垮台、蘇聯解體那種『故國不堪回首月明中』的悲劇！」

台灣政治大學國際關係研究中心資深研究員宋國誠教授7月1日對大紀元表示，在創建中共的紀念日刊登「亡黨」警告，體現習近平有一種極度危機感，他非常恐懼中共像蘇共一樣垮台。

宋國誠說：「現在處於中共建政以來最危險的時期，國際環境常常有所謂的驚濤駭浪。疫情解封之後的中國經濟總體上呈現很疲軟的狀態。特別是青年人的失業和躺平的問題，還有人們都紛紛往外跑，企業往外遷，所以習近平非常焦慮。因為這些因素綜合起來的話，極有可能動搖他的紅色政權。」

旅澳歷史學者李元華7月1日對大紀元表示，「其實很多人都是希望中共滅得越快，這個國家才會越來越好。跟習近平的思路完全不一樣。」

李元華說，中共的所謂理想信念，早就已經破產，沒有人真信共產主義的那套說辭。習近平非常清楚自己現在面臨的中共整體的現狀。在中共瀕臨滅亡的狀態下，習近平非常焦慮，才有了那些感嘆。

人民幣匯率下一站恐貶破7.5大關 分析：中共面臨不可兩全難題

人民幣持續貶值。6月30日，在岸人民幣對美元匯率跌破7.27，離岸跌破7.28關口。專家指出，中國國內經濟疲軟和美元走強是主因。中共正在失去對人民幣匯率的影響力，人民幣匯率的下一站恐跌破7.5大關。

今年上半年，人民幣對美元在岸匯率累計貶值近5%，離岸匯率累計下跌約4.8%，中間價累計貶值3.75%。

對於人民幣持續貶值，澎湃新聞引述中信證券首席經濟學家明明分析，美元指數於4月中旬後持續走強，6月以來雖有所回穩但仍處相對高點，成為人民幣匯率被動貶值的壓力；中國國內經濟修復路徑較為坎坷，是人民幣近期偏弱的主要內因。

中銀證券首席經濟學家徐高分析，上一輪人民幣貶值的低點是2022年11月的7.3左右，從穩定匯率的角度來看，7.3可能是近期人民幣匯率的一個支撐點，如果央行出手，很可能在人民幣貶到這個水準時採取措施。

資深財經人士王劍表示，造成人民幣貶值的根本原因有2個，一是人民幣與美元之間的息差在擴大，美聯儲主席鮑威爾已經明確表示，今年美國將會再次加息兩次，而人民幣卻在降息，意味著下半年人民幣將加速貶值；第二個因素是，中國出口下跌，造成人民幣貶值的巨大壓力。這兩個內在原因造成人民幣貶值不可避免，人民幣將面臨跌破7.5的大關。

資深財經人士王劍：人民幣的下一個目標是7.5，但是人民銀行會在這個價位之前，反覆的進行拉鋸，為甚麼？它要避免形成「單邊市」，所以那些炒外匯的你要小心，人民銀行在市場上進行「殺空投」，殺空投的行為人民銀行非常著力在做這件事情。

王劍指出，人民銀行行長易綱面臨一個不能雙全的難題，具體就是，人民銀行需要增加貨幣供應，大水漫灌，以此來刺激下滑的中國經濟，於是就不斷採取減息等措施，這必然帶來人民幣進一步貶值，但是人民幣貶值的後果會造成資金大量流出，貶值越快，流出越快。資金流出會導致中國的資產價格崩潰，這是中國經濟不能承受的後果。

路透社6月30日報道，面對人民幣貶值，人民銀行已經不再「淡定」，正在向外資銀行詢問美元存款利率，試圖遏制匯率大幅波動。

報道援引知情人士稱，過去一周，人民銀行對一些外資銀行提供的美元存款利率進行了調查。人民銀行還指引一間商業銀行下調美元利率，因為近期人民幣貶值促使有關部門更密切地審查外匯交易。但該消息人士沒有提供更多細節。

消息人士還向路透社透露，由人民銀行監督的一個自律機構已要求主要國有銀行降低美元存款利率。大銀行被要求將利率上限從之前的5.3%降至4.3%。

王劍表示，人民銀行已經沒有多少可利用的工具控制人民幣貶值，但是又必須防止人民幣單方向的快速貶值，因此開始動用輿論欺騙攻勢。

資深財經人士王劍：中國政府就開始推出一些非常規的手段，來挽救這個局面。比如說，國務院主辦的「經濟日報」發表文章「誘多」。「誘多」是引誘大家「做多」，對甚麼「做多」？對人民幣「做多」。他的題目叫「理性看待人民幣匯率波動」。大家記住：中共只要一說「理性」就是開始要把黑的說成白的了。文章斷言說，下半年人民幣對美元匯率升值是大概率事件。這就騙人嘛，直接欺騙式的文章。

江西化工廠爆炸 巨型黑色蘑菇雲衝天宛如災難片

7月1日10時30分，江西乾泰新材料有限公司發生爆炸。爆炸瞬間出現黑色蘑菇雲，現場滾滾黑煙，瀰漫天際，宛如災難影片。

網上影片顯示，爆炸非常劇烈，滾滾黑煙裹挾著熊熊大火，在空中瀰漫，現場幾乎被黑煙所覆蓋。

附近一名男性居民7月1日告訴大紀元，工廠發生爆炸「黑煙裏有毒，我們全都帶上口罩了」。

不少大陸民眾稱，看現場片段「好恐怖！」還有周邊鎮以及鷹潭市的民眾稱，能看到黑煙，擔心如果有毒，塵埃落到水庫等會污染水源。

「江西應急管理」官方微博發文稱，爆炸發生在當天10時30分左右，矽油著火引發火情。人員及周邊廠區人員已全部撤離，沒有人員傷亡，實際情況有待調查。

一位工作人員稱，事故的原因可能是真空泵發生故障。@