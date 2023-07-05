据日本经济新闻周三（7月5日）报道，在获得联合国核监督机构的批准后，日本政府计划最快于8月开始将福岛第一核电站经过处理的核污水排放入海。

国际原子能机构（IAEA）周二最终认可了日本将受损的福岛第一核电站处理后的核废水排入太平洋的计划。机构表示，经过为期两年的审查，日本的排海计划符合全球安全标准，并称处理水一经排放，“对人类和环境的辐射影响可以忽略不计”。

东京曾在一月份表示，计划在“春季到夏季左右”开始将水抽入海洋。

日本首相岸田文雄周二表示，在国际原子能机构的支持下，日本的目标是获得国内和国际的认可。岸田在会见该机构总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi）时表示：“日本将基于科学证据并以高度透明度，继续真诚地向日本人民和国际社会作出解释。”

日本渔业工会长期以来一直反对该计划，称2011年核灾后多个国家已经禁止部分日本食品，如今排海计划将导致他们修复声誉受损的努力付诸东流。

格罗西则于周三在核电站前会见当地渔业代表，以缓解人们对排海计划的安全疑虑。他说：“未来几十年，我们将与你们同在，直到最后一滴水被安全排出。”

一些日本的邻国也对环境威胁表示担忧，其中北京s为最大的批评者。

中国代表周二在联合国人权理事会第53届会议上指出，日方强推核污染水排海，以经济成本为由选择向海洋排放，等同于向全人类转嫁核污染风险，将引发全球海洋环境和公众健康重大问题，造成更大范围的流离失所问题，希望国际社会高度关注。

中方代表称，日方做法违背国际道义责任，违背《联合国海洋法公约》《伦敦倾废公约》等国际法义务，再次敦促日方停止核污染水排海计划。

中国生态环境部则表示，日方应正视各方正当合理关切，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并尽快建立一套包括日本邻国等利益攸关方参与的长期国际监测机制。

与日本邻近的韩国则表示，会对此排海计划尽快做出回应。

韩国政府政策协调办公室官员朴九渊（译音，Park Ku-yeon）表示，韩国尊重国际原子能机构的调查结果，因为它是国际公认的组织。

虽然首尔和东京最近数月采取措施、修复因历史争端而受损的关系，但日本排放核污水的计划仍在韩国存有争议，不少韩国民众因担心海洋食物遭到污染，近期大量囤积海盐并抢购海带芽、小鱼干等食品。

尽管韩国一些反对派议员指责国际原子能机构与日本勾结支持排海计划，不过韩国总统尹锡悦领导的执政党表示尊重调查结果。

韩国农业部长郑黄根（译音，Chung Hwang-keun）周二表示，在大众对污染的担忧缓解之前，韩国不会取消来自福岛核电站周边地区的日本食品禁令。

（此文参考了路透社的报道。）