国际原子能机构(IAEA)最终认可了日本将受损的福岛第一核电站处理后的核废水排入太平洋的计划。

东京希望此举有助于缓解地区合作伙伴以及本国公民的担忧，其中包括坚决反对向海洋排放废水的渔民。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西(Rafael Grossi)周二(7月4日)在东京表示，日本提出的计划符合该机构的安全标准,“对环境(的预期)，即水、鱼类和沉积物的放射性影响可以忽略不计”。

他向日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)提交了应东京要求于2021年启动的最终综合评估报告。岸田文雄将对有争议的排放何时开始做出最终决定。

鉴于日本东海岸约1,000个水箱中储存着大量放射性水，整个过程预计需要三十到四十年的时间。 岸田承诺，只有在不对人类健康和环境造成危害的情况下，才会向海洋释放废水。

他周二与格罗西站在一起对媒体表示，“日本将继续基于科学证据并本着高度的透明度，真诚地向日本人民和国际社会提供解释。”

国际原子能机构的批准标志着为期两年的调查的终结，这样的结论也是人们普遍预计的。 这家联合国的监管机构此前曾六次批准了向其提交的方法和数据。

运营商东京电力公司(TEPCO)计划对用于冷却福岛一号、二号和三号机组燃料棒的水, 以控制水量的方式进行处理、稀释和排放。此前所有三个机组的反应堆堆芯在2011年3月的地震引发海啸后不久就熔化了。该事件被认为是自1986年切尔诺贝利危机以来世界上最严重的核灾难。

被称为先进液体处理系统(ALPS)的抽水和过滤过程，将从受污染的水中去除数十种放射性核素。 据东京方面表示，无法从如此大量的水中去除的氚，在排放到太平洋之前将被稀释到大大低于每升不超过1,500贝克勒尔这个世界卫生组织(WHO)标准的水平。

放水计划的支持者强调了该项目的紧迫性，因为东京电力表示，到2024年上半年，将没有足够的空间来容纳更多的受污染水。目前超过100万吨的放射性水储存在一个群岛的储存罐中。这是处理自然灾害的常用方法。

该计划的批评者，包括中国、韩国和太平洋岛国指出，缺乏完整的数据集，无法对安全性进行适当的评估。 他们对半衰期长达几个世纪的放射性核素潜在的长期危险及其对海洋生态系统和海产品的未知影响表示担忧。

国际原子能机构周二宣布这一消息后不久，中国外交部就对“仓促”批准“表示遗憾”，并预先警告日本，如果继续推进废水排放计划，将必须担所有后果。

作为为期四天的日本访问的一部分，格罗西将于周三在福岛核电站站址上开设原子能机构的新办事处。他表示，这家核监管机构将在未来几十年内长期驻扎，审查、监测和评估日本核废水排放的活动。

挥之不去的疑虑

格罗西来到东亚地区之际，各方对排放废水计划疑虑重重。

这位国际原子能机构的负责人将于星期五前往韩国，亲自解释工作组的调查结果，随后访问新西兰和库克群岛。库克群岛是太平洋岛屿论坛(PIF)的主席国，多年来该论坛一直向日本传达该集团的“严重关切”，甚至委托本国专家对福岛废水排放计划进行审查。

然而，格罗西之行中缺失的目的地是中国。在国际原子能机构批准日本的排水计划之前，中国已经提高了批评声音。

北京周二警告说，联合国机构的认可不应成为日本将经过处理的废水排放到太平洋的“护身符”和“通行证”。 外交部发言人毛宁指出，国际原子能机构的任务仅限于审查东京提出的将废水排放入海的这一项方案，并且“不能证明排海是处置核污染水唯一的、最安全的和最可靠的选项”。

中国国营媒体《环球时报》在国际原子能机构宣布这一消息之前援引了自己的研究说，在中国、韩国、菲律宾、新加坡、澳大利亚和新西兰等太平洋地区11个国家接受调查的民众中，近九成受访者对“日本核污染排海”表达负面情绪。

在韩国，八成接受民调访问的人表示，他们担心日本放水会对海洋生物造成影响。韩国总统尹锡悦(Yoon Suk Yeol)的政府已经把与东京迅速缓和关系当作优先事项。

上个月海鲜消量显著下降，促使尹锡悦政党的一些政治人物在鱼市场就餐，在某些情况下，还喝养鱼池里的水来表明水是安全的。

在日本，周末接受民调访问的人中有40%表示反对放水计划，少于表示支持的人。表示支持的人占45%。

正是公众认知问题让渔民，尤其是福岛地区的渔民担心会使本已糟糕的海产外销局势进一步恶化。

韩国维持对受影响地区海鲜的禁令，执政党议员周一强调，即使得到国际原子能机构的背书，东京也不应指望韩国的禁令会改变。

韩国议员尹在玉(Yun Jae-ok)对媒体表示：“即使再过10年、20年、30年、50年或100年，这都不是重点。” 他表示，首先需要赢得信任。“政府坚信，人民的食品不应该发生任何不安全的事情。”

对于以海洋为生的太平洋岛国来说，人们的担心就更大了。太平洋岛国论坛负责人亨利·普纳(Henry Puna)上周写道， “这不仅仅是一个核安全问题。 这是一个核遗留问题，一个海洋、渔业、环境、生物多样性、气候变化和健康问题，关系到我们孩子和子孙后代的未来。”

普纳说：“我们的人民没有从日本的计划中获得任何好处，但子孙后代将面临很大的风险。”