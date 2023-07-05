緬甸軍方埋地雷保護中資 民眾遭殃國內衝突升級

【新唐人北京時間2023年07月06日訊】在2021年政變奪權之後，緬甸軍政府與北京關係日益密切，國內反華情緒高漲。中共多次敦促軍政府加強其在緬甸項目（包括管道）的安全，軍政府遂在萊比塘銅礦和其它中共利益項目周圍布設了殺傷地雷。

位於實皆省的萊比塘銅礦（Letpadaung Copper Mine）被認為是東南亞最大的銅礦，由緬甸軍方控股公司與中國北方工業有限公司萬寶礦產公司（簡稱萬寶礦產）。

據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）報導，6月，緬甸政府軍在實皆地區與武裝民主抵抗力量之間的衝突升級，人們對潛伏在地下的危險越來越擔憂，特別是在中國公司經營的銅礦周圍。

軍政府奪權後一直試圖剷除叛亂分子，以便能夠不受阻礙地進行資源開採。在多次失敗後，甚至採用了極端手段。

美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）緬甸國家主任賈森·塔爾（Jason Tower）表示，軍方將地雷作為保護中國資產的戰略武器，6月份的行動是自政變以來軍隊第四次在萊比塘銅礦附近部署地雷。

自從軍方推翻民選政府以來，萊比塘銅礦多次遭襲擊，這是大約16個親民主團體反政府抵抗活動日益增強的的結果，這些團體共同組成了活躍在實皆市的人民國防軍（PDF）。

據報導，萬寶礦業拒絕就其礦井周圍被埋設地雷一事發表評論。據國際禁止地雷運動的年刊《地雷監測》2022年12月的報告，去年8月，一個民主派武裝團體揭露了萊比塘銅礦被地雷包圍的證據。

此外，由中共支持的其它資產也因軍政府的地雷保護圈而受到關注。據《地雷監測》的報告，該清單包括撣邦北部中緬石油和天然氣管道沿線的一座發電站，以及橫貫緬甸的部分管道。

「中國『一帶一路』倡議下的基礎設施項目也被埋設地雷以施加保護。」報告補充說。

報告的主要作者Moser-Puangsuwan表示：「這是我們所知的世界上唯一一個中國基礎設施項目周圍布有地雷的地方。這肯定是軍政府的所為······他們警告附近的村莊不要前往埋有地雷的地方。」

緬甸政治問題資深分析師馬蒂森（David Scott Mathieson）表示，「緬甸在政變之前就已經陷入巴爾幹化，自從軍方奪取政權以來，這種狀況得到了加速。自政變以來，軍隊控制的範圍已經縮小······這對中國人來說是一個挑戰，他們視穩定為項目的先決條件，然後是人力成本。」

聯合國兒童基金會的報告也強調了緬甸地雷的問題，該基金會在今年第一季度的評估中發現實皆、撣邦和緬甸其它10個地區存在地雷污染。

該報告結果與地雷監測機構的調查結果如出一轍，後者稱，2021年，在緬甸12個邦和地區的325個鄉鎮中，約有97個鄉鎮受到「一定程度的污染，主要來自殺傷人員地雷」，在2022年，這一數字飆升至147。

據地雷監測機構統計，2000年至2021年，共有5,629人因地雷傷亡，其中1,008人死亡、4,500人受傷。

地雷的不斷增加造成越來越多的緬甸平民傷亡，這可能使國內的衝突進一步升級。據緬甸媒體《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）報導，4日晚上，仰光至少六個地點同時發生針對緬甸軍政府基地和政權控制的政府辦公室的爆炸襲擊。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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