【時事金掃描】北京高溫重慶洪水 習李下江南

【新唐人北京時間2023年07月07日訊】大家好，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。「時事金掃描」需要您的支持，舉手之勞，點個讚，留個言，如果喜歡就轉發給您的親朋好友，更別忘了訂閲我們的頻道。

今天焦點：北京高溫紅色警報，南方重慶洪水滔天；習近平和李強前後下江南，蘇州全城戒備；習近平督促打仗，李強忙著撈住經濟；李玟輕生去世，抑鬱症打倒一片明星。

北京高溫紅色警報 重慶洪水滔天

大家還記得，我在之前的節目中曾提到有句俗語：「夏至端午前，必定是災年」，而且在歷史上夏至日如果是在端午節前，往往當年都有大旱和洪澇在不同地區交替出現。

北京已經連續多日出現歷史上罕見的40度以上的高溫天氣，甚至已經發布了極端氣溫預警系統裡的最高級別「紅色警報」。

這是北京居民實測的7月6號的地表溫度：48攝氏度，也就是118華氏度。用北京人的話説：這溫度地上可以攤雞蛋了。我記得我在北京住的20多年裡基本沒有超過42度的情況。

有意思的是一個氣溫，政府報出來的都有水分，因此，美國住北京大使館又開先河，在首創預報空氣污染PM2.5後，不得不負責來報真實氣溫了。

這是兩週前的一次預報，當北京官方還在預報氣溫只有30幾度時，其實真實氣溫已經持續超過40度，甚至高達45度了。也不怪網友諷刺：官方報導裡，除了日期是真的，其它都可能是假的。

在北京等北方城市正在經歷高溫的紅色預警的時候，南方的重慶等地發布的卻是暴雨的紅色預警，7月4號的一段網絡視頻，人們只能眼睜睜看著自己的房屋被沖毀，橋梁被淹沒。

如果是這樣的高溫和洪澇災害出現在西方民主國家，國家元首如果不及時去當地慰問，肯定會被媒體和民眾駡死，當然，在中國，人們素質高，都不會也不敢駡人的。

習近平和李強聯手下江南 蘇州全城戒備

而且國家主席習近平和總理李強也確實動身了，只是人家沒去重慶災區，兩位前後腳離開了高溫難耐的北京，直奔「上有天堂，下有蘇杭」的蘇州。

7月5號，有消息傳出，李強和習近平到達蘇州後，入住凱賓斯基大酒店和金雞湖大酒店，這是兩個雙子型建築，酒店裡的辦公寫字樓全部清空，所有員工改為居家上班，酒店對外宣稱是裝修停業，服務員集體休假，都換上了一水兒黑西裝的人員，同時警用裝甲車也在路邊警戒。江蘇省公安廳發布通知，7月5日—8日南京，蘇州兩地全境禁飛無人機。

為了更加體現出「人民領袖人民愛」的熱情，蘇州人民還積極採取了以下的愛戴措施。

蘇州全城大面積戒嚴，交通管制，高層樓頂封閉，通知如下：由於習近平來蘇訪問，蘇州市公安局要求全部高層頂樓全部徹底封閉，煩請您將您家衣物趕緊收走。馬上要貼封條封門了。

有網友分享了一組照片：車隊開進高鐵站迎接習近平一行時，整個高鐵站空無一人；而當車隊行駛在高樓密布的大街上時，整個大街雙向車道全部凈空。

大家都聽説過「三步一崗 五部一哨」吧，來讓你們見識一下「三步一崗 五部一哨」的交叉立體現實版。

蘇州立交橋下每個橋墩坐著一個黑衣人，而路面上的警察則是排排站執勤，我懷疑布置任務的領導有「行為藝術」的偏好，這一上一下，一站一坐，再加上黑衣和制服，空間感、形式感滿分。

有人透露他的哥們曾負責過蹲橋墩，是提前一週每個人都要輪班去守橋墩，24小時三班倒，搞得大家怨聲載道，背後一片罵娘聲。

我是覺得氣大可傷身啊，大家完全可以學學習總和夫人，從行為藝術的角度來體驗身在「人間天堂」的幸福感。

7月6日，蘇州市中心的道路被封鎖，習近平出現在大街上，甚至有人還從門縫裡看到了習總的笑臉。這屬於安全漏洞吧？而且也屬於大不敬啊，從門縫裡看人還上了照片？這不是屬於把人看扁了嗎？我覺得當地治安和宣傳口的領導都要對此負責任。

另外，有人拍到了習夫人彭麗媛在蘇州平江路遊覽，奇怪的是，大熱天她和身邊的人都戴著口罩，習夫人還戴著黑手套。難道這也是一種什麼行為藝術嗎？恕小民們智慧有限，真沒能領悟。

我一直在琢磨，習近平現在去蘇州不可能只是為了避暑吧？要避暑，去北京附近的北戴河就是了，那裡最近附近居民買廚具，要扣留菜刀，說等9月份天涼之後才會發還。結果，7月6號的一篇報導，解答了我的疑問。

習近平督促打仗 李強忙著撈住經濟

文章標題是：習近平在視察東部戰區機關時強調 努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面。中共的東部戰區司令部設在南京市，怪不得，這幾天南京市禁飛無人機。

習近平當天身穿軍便服，説了幾句意味深長的話：要深化戰爭和作戰籌劃，建強戰區聯合作戰指揮體系，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。

我記得，清華大學政治學系教授任劍濤，曾預言中國將進入一個毫無生氣的20年，估計習近平是看到了這個預言，因此，正下一盤大棋，至少能讓中國人絕不敢再「毫無生氣」。

有人可能會問，習近平去蘇州是為了打台灣，那總理李強去幹什麼呢？其實，李強也是去幹一件大事，而且這件事還關係到每一個中國人。

新華社報導，7月6號，李強召開經濟形勢專家座談會，聽取專家學者對當前經濟形勢和做好經濟工作的意見建議。了解中共的人都知道，如果經濟形勢好的時候，中共是不會專門召開什麼「經濟形勢專家座談會」，只要下命令下面執行就好了。

但是，只要一專門召開這種會，就是經濟要完蛋了，不得不聽聽專家們怎麼説了。而且你從報導表面只會看到形勢大好，需要挑出重要的關鍵詞來解讀真正的意思。

這次的報導中有兩句話是重點：一句是「當前，我國正處在經濟恢復和產業升級的關鍵期，結構性問題、周期性矛盾交織疊加。」就是説問題矛盾已經穿插糾結拖不下去了，基本到了要崩的關鍵時期了。另外一句是：「要注重打好政策的『組合拳』」，這句比較嚇人，是一句會讓各行各業膽戰心驚的話，因為中共的拳頭從來不會打自己，打外國吧，現在做不到，也不敢，那只好內卷了，而且是「內卷組合拳」啊，敬請期待。

其實，經濟好不好，根本不用什麼複雜的調研，來看看最基層的勞工市場就知道經濟的底蘊了。

一小時才6塊人民幣，這點工資即使是在小城鎮也難以維持生活吧？如果你說這可能是18線的小城鎮的情況，那麼我們來看看北京著名的馬駒橋勞工市場的情況。

這些還是年輕人的狀況，而那些已經退休和準備熬一熬到退休，頤養天年的上億人的前景如何呢？

中國社科院的「中國養老金精算報告」統計，全國城鎮企業職工養老保險基金到2027年達到峰值6.99萬億元，然後開始迅速下降，到2035年耗盡纍計結餘。對了，別忘了，中國的醫保基金，因為3年清零封控，也處於基本耗盡的邊緣。

那麼到時候，上億人沒錢看病，沒錢喫飯，還能幹點什麼「有意義」的事呢？領導們已發現把大家送上戰場看來是能想徹底解決「結構性問題、周期性矛盾交織疊加」的好辦法。怪不得，大熱天的，最高領導們都不愛惜自己的身體，還在忙活啊，辛苦辛苦！

華語樂壇女歌手自盡

7月5號，中國的熱搜榜都被華語樂壇女歌手，只有48歲的李玟去世的消息霸榜了。看上去事業有成，在國際國內歌壇風光無限的李玟，卻得了抑鬱症，中午還在和家人一起吃飯，吃完飯就選擇用自盡結束自己的生命。令人困惑的是在李玟離世的當天，粉絲們還收到了她的語音問候。

在我的印象中，李玟出現在我視線裡，還是她參加《中國好聲音》，因為不滿比賽規則，在幕後發飆，痛批比賽不公的視頻。

李玟的離世也讓眾人開始關注「抑鬱症」的現狀，甚至多位明星，包括：熱依扎、楊坤、李雪琴等都出來表達哀悼的同時，也透露了自己經歷抑鬱症的痛苦經歷。人們好像突然發現，似乎「抑鬱症」可能就在身旁，那麼，什麼人容易得抑鬱症呢？來聽聽醫生的判斷。

現在人們發現，很多已有抑鬱症傾向或已經是在病中的人，並不自知。那麼再來聽聽專家的抑鬱症4問篩查法。

人生多難，不管什麼形式，人也都要離開人世，在我看來，如果人來一生，走時卻只是經歷了一場喫喝玩樂，名利色氣的過場，而沒有明瞭自己來一趟的人生目的，那才是最遺憾的，您説呢？

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新唐人《時事金掃描》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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