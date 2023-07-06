经过为期两年的审查，国际原子能机构（IAEA）本周二最终认可日本将福岛第一核电站处理后的核废水排入太平洋的计划。据了解日本首相岸田文雄将于下周二（7月11日）北大西洋公约组织（NATO）领导人峰会上，向韩国总统尹锡悦解释排海计划并寻求理解；韩国政府也表示尊重IAEA并于本周五提出针对排海计划的独立研究报告。韩国的态度与中国的强硬反对形成鲜明对比。

韩国国务调整室第一次长（副部长）朴购然于周四（7月6日）的例行记者会上表示，韩国政府基于日方公布的资料以及韩方赴日考察团获取的资料对东京电力公司的核污水排海计划进行了独自检验，他表示国务调整室将于周五公布韩方对日本福岛核污水排海计划的独立研究报告。

朴购然同时表示，目前人在日本的IAEA总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi），预计于周五访问首尔，与首尔核安全保障委员会委员长和外交部长朴振等其他高级政府官员会面。

朴购然此前表示，“国际原子能机构是国际公认的权威机构，尊重其得出的结论是韩国政府的基本立场。”

不过在格罗西预计访问首尔之际，韩国的反对派强烈抗议，并指责该联合国机构偏袒日本政府。

对此，韩国执政党国民力量党团领袖尹在玉表示，反对派民主党指责IAEA存在亲日偏见是“中世纪的”且“落后的”偏见。他提醒反对党无需在安全评估出来前急于下结论。他说，“执政党和政府会对国际原子能机构的评估结果进行仔细分析，以制定措施，让韩国民众对该计划的安全性放心”。

尹在玉说，除非韩国人“感到安全”，否则执政党不会支持取消对福岛核灾难及周边地区的进口限制。

另外，日本政府的相关人士透露首相岸田文雄将于下周二在立陶宛举行的北约领导人峰会与韩国总统尹锡悦举行会谈。预计岸田将就力争“夏季前后”启动的东京电力福岛第一核电站处理水排放入海计划介绍安全性，谋求理解。

岸田会见IAEA总干事格罗西时表示：“日本将基于科学证据并以高度透明度，继续真诚地向日本人民和国际社会作出解释。”

中国则始终对日本排海计划抱持强硬态度。北京周二通过驻日本大使馆表达严正抗议，称“国际原子能机构的评估报告不能成为日排海通行证”，并呼吁暂停该计划。

中国代表也在联合国人权理事会的会议上指出，日方强推核污染水排海，“等同于向全人类转嫁核污染风险”，并称日方违背《联合国海洋法公约》《伦敦倾废公约》等国际法义务。

中国外交部发言人汪文斌周一说，“国际原子能机构应当就福岛核污染水排海拿出负责任的结论，绝不能为日本核污染水排海的错误行径背书”。

IAEA表示，日本的排海计划符合全球安全标准，并称处理水一经排放，“对人类和环境的辐射影响可以忽略不计”。

据日经新闻报道，日本政府计划最快于8月开始将处理过的核污水排放入海。