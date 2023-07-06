「太陽能放牧」模式展現科技與動物共存

【新唐人北京時間2023年07月07日訊】人們在追求科技帶來的便利同時，也希望周遭的生物能與之共存。近期一些清潔能源公司利用綿羊群來保持太陽能設備不被雜草「攻擊」，讓羊群吃草省去割草的費用，同時讓羊群能站在太陽能板下面乘涼避暑。

美國太陽能產業迅速增長，預計今年會新增近30吉瓦（GW）的裝機容量，能夠為數千萬戶家庭供電，但這些成長是用土地換來的。因此，人們擔心全球正處於缺水、缺糧狀況，若大量土地被建築物、道路或光伏裝置覆蓋，未來會沒有足夠的耕地和牧地。

據非營利組織美國農田信託基金（American Farmland Trust）最新報告估計，美國的額外損失農業用地從2016年至2040年將達到驚人的1840萬英畝，這些額外損失的面積幾乎與美國南卡羅來納州的大小相當。

不過，世界各地有越來越多的農民與新能源公司合作，希望透過「太陽能放牧」的新做法來改善農地單純只被用來放置太陽能板的情況。

「太陽能放牧」新能源公司會先付錢給農民，讓農民把綿羊運到他們的太陽能發電廠，而羊群吃設備附近的雜草，或其它可能會遮擋到陽光照射的植物。這種做法給再生能源行業和陷入困境的美國羊肉行業都帶來一定的經濟效益。

目前，在美國中西部和美東的新英格蘭區域實行「太陽能放牧」的可再生能源公司標準太陽能（Standard Solar），每年在美國利用太陽能發電超過350兆瓦，但他們希望能夠讓畜牧業與之共存，減少科技帶給環境的壓力。

該公司的總監傑伊·史密斯（Jay Smith）告訴彭博社，「太陽能設備放在草地上必須經常除草，因為它存在火災隱患，但與傳統割草機相比，綿羊更能勝任該項任務，且能夠支持生物多樣性。」

史密斯去年8月在公司博客上解釋為何選用綿羊而不是其它動物。他說：「綿羊比奶牛體型更小，這讓它們能更好地在太陽能面板下行走吃那些有害植物，減少對人工割草和除草劑的需求，還能清理那些難以達到的區域。綿羊比山羊更好，原因是山羊會跳躍、攀爬到太陽能板上，並咀嚼電線——這都會破壞器材。」

他解釋道：「這是一種高質量、經濟高效的替代方案，可以有效地保留農業生產用地，還為開發商和資產所有者提供了一種可行的方案，來證明他們可以保護中西部、北部的農業遺產。」

太陽能放牧給養羊戶帶來希望

另外，這種做法能給原本蕭條的美國羊肉產業和牧羊人帶來新的收入和希望。

據美國農業部統計數據顯示，美國每年綿羊宰殺數量和需求逐年下降和疲軟，如今綿羊宰殺數量只剩每年二百多萬頭。儘管猶太教等在節日上對於羊肉的需求量增加，但這些需求仍不足讓這些養羊戶維持生計。

另外，美國農業部的報告還顯示，自1960年代以來，人均羊肉消費量已從近5磅下降至僅約1磅。原因是越來越多的美國人對於羊肉的接受度下降，以及來自家禽、豬肉和牛肉等其它肉類的競爭，再加上澳洲和新西蘭便宜的羊肉價格，都使得美國養羊戶在經營上變得更加困難。

今年27歲的喬西·特羅普爾（Josie Trople）與丈夫阿洛·哈克（Arlo Hark）一同在明尼蘇達州經營坎農谷牧羊場（Cannon Valley Graziers）。特羅普爾對彭博社表示，選擇與太陽能公司合作，是希望能夠保留他們的產業，因為畜牧業生產商的利潤率是出了名的微薄。

她還表示，先前家族公司擁有一百多隻朗布依埃羊，但他們販賣的羊肉和羊毛並不足以支撐和保留他們的產業，若想繼續做這項工作，就必須做出相應的改變。

全球新興海洋風力發電牧場

另外，與生物共存的新興發電模式也在海洋中興起。該種模式利用海上的風力發電裝置，在附近裝上箱網養魚或藻類等。

近年，有科學家提出，不影響風電場維護和運營的前提下，在海上風電場範圍內建立網箱養殖系統，使「海洋養殖工廠化」變得可行。他們認為，將海上風電和傳統漁業轉變為一平方公里範圍內的合作開發，能幫助漁民轉型為可持續漁業。

據聯合國糧食及農業組織說，2017年世界海洋漁業中約34%的魚類資源消耗速度太快，使物種無法自我恢復和更新，而1974年魚類資源消耗僅10%。

因此，有不少人認為這種「海洋養殖工廠化」能夠減少陸地上淡水源枯竭、海洋魚源枯竭等問題，且有利於維持海洋生態的平衡，為人類提供足夠的海洋魚貨。

另外，近海養殖場的深海位置也被視為一個優勢，由於更強的海流可能會侵蝕沿岸，這種做法可以避免海灣和河口的養魚場出現常見的沿岸退化現象，還可緩解野生魚類被捕撈過度的可能性。

另外，2019年的一項研究在巴拿馬海岸附近的水下魚籠附近收集了水樣，得出的結論是，如果位置適當，近海養殖場可以產生相對較小的污染足跡。此前一項研究報告表示，將近海和靠近海岸的一萬五千多條南方藍鰭金槍魚進行了比較，發現近海養殖的南方藍鰭金槍魚死亡率較低，而且不易感染海蝨。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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