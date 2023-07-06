【時事金掃描】秦剛失蹤兩週 日韓揭中國核污染

【新唐人北京時間2023年07月09日訊】大家好，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。我們的節目需要您持續的支持，舉手之勞，點個讚，留個言，如果喜歡就轉發給您的親朋好友，更別忘了訂閲我們的頻道。

今天焦點：耶倫直奔北京網紅餐廳，居然內藏錦囊大計；秦剛失蹤兩週，疫情突起習近平又戴口罩；中共對日本核排放大呼小叫，日韓國怒揭中國核污染；號稱「盛世」中國人有何信仰，街頭採訪令人無言。

耶倫直奔北京網紅餐廳 內藏錦囊大計

美國財長耶倫週五和中共總理李強會面，她是近五年來首位訪華的美國財政部長。看起來雙方的表述，似乎給冷到冰點的美中關係，增加了些熱度。

耶倫強調美方尋求和中國的良性競爭，不尋求「脫鉤斷鏈」。李強則用天氣來做比喻：昨天，一下飛機抬頭就看到一輪彩虹，中美關係在風雨過後見彩虹。

這類官方場面上的活兒，看來雙方是給足了彼此面子。而一些真心話和有意思的內容，一般都會在場面下發生。

耶倫一到北京就去了一家雲南菜館喫飯，這事兒甚至登上了百度熱搜第一。耶倫他們去的是北京朝陽區三里屯的一家網紅餐廲，有意思的是耶倫和同事們並沒有訂包廂，而是坐在了餐廳的大堂裡。查了一下美國政府網站，美國的政府人員去中國不同城市出差，報銷的費用是不同的，在北京出差一天的個人伙食費加零花錢標準是最高的，多少錢呢？138美元，她如果去習近平正視察的南京的話，每天只能報銷70美元，是憑發票報銷。

據餐廳店員表示，這一桌人點的菜有：「香草烤魚、薄荷牛肉捲、涼米線、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌、大理雕梅小排、騰沖大救駕、清炒絲瓜。」而耶倫很愛喫蘑菇，光是「見手青」（也就是炒牛肝菌）就點了4份。還有網民調侃道：「美國財長一行，還沒我們縣長進城喫得有排場。」

而我發現這家網紅餐廳的名字和它的一句招牌語簡直太絕了，居然就是之後耶倫見李強的心態：「一坐一忘」，「先菌子（君子）後小人。」

耶倫在和李強對話

果不其然，耶倫在和李強坐在一起，你好我好他好後，又去和美企主管見面，終於開始說大實話了。她批評中共最近對在華美國企業採取「懲罰」性打壓，呼籲北京進行市場改革。耶倫還特別強調了美國對華貿易政策的三大目標。

現階段，美國對華貿易政策的三大目標是：「維護國家安全及人權方面的關鍵利益、在中國遵守國際規則的情況下尋求健康互利的經濟競爭，以及尋求在包括宏觀經濟、全球債務等迫切的全球挑戰上進行相互合作。」耶倫還對在坐的在華美商承諾：「我將始終捍衛你們的利益，努力確保公平的競爭環境；這包括與我們的盟友協調，對中國不公平的經濟行為做出回應。」

近年來，美中之間本來就存在的緊張關係，因為出現更多爭議話題而雪上加霜，包括：中共間諜氣球事件和南海、台海等問題。如今，在美國財政部黑名單上的中國企業居然高達一千多家了，對於這次耶倫的來訪，旅美政經學者秦鵬表示，雖然耶倫這次對中共是抱著相對懷柔的政策來的，但中美大環境已經如此，因此，幾乎所有人都不期待雙方談出什麼重大結果。

習近平離開北京來到江南 疫情捲土重來

就在耶倫在北京訪問的同一時間，習近平卻離開北京來到江南的蘇州和南京，而從這兩天，在蘇州工業園區等地方有習近平出現的照片中，一個現象引起人們的關注。

從官方公布的習近平照片中，幾乎所有在室內時，習近平和周圍人員都戴著口罩。

據官方公布的數據，最近中國疫情又捲土重來，染疫和死亡人數大幅度上升。根據中國疾控中心的最新報告，中國6月份新增新冠重症病例1968例、死亡病例239例，大大高於5月的164例死亡數字，而在此前的3月和4月的數字都是零。

對疫情又起的強烈擔憂，也讓人們對敏感事件更加疑神疑鬼。中共外交部長秦剛已有兩週消失在公共平台上，民間開始盛傳他出了健康問題。

據美國媒體報導，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利原訂下週訪問中國，將與外交部長秦剛討論俄烏戰爭等重要議題，但現在卻被告知臨時取消，而且沒有說明原因。

在7月7日的例行記者會上，有記者提問「據報導，布魯塞爾的官員稱秦剛在公眾視野消失的原因是健康原因。外交部對這個報導有何回應？他是否會出席下週舉行的東協（東盟）外長會？」作為外交部的發言人，汪文斌就一句「我沒有聽說此情況。」有意迴避了這個如果沒有出事兒，根本就不需要迴避的問題。

如今，習近平又突然帶著大家再次戴起口罩，不禁令人懷疑，是有什麼嚴重情況再次把老百姓蒙在鼓裡了嗎？

看來，作為發言人的汪文斌，對於中國的主人公——老百姓想知道的事，向來是一副太極高手的姿態，讓你雲裡霧裡，不過，追究起別的國家的事卻從不會用「沒有聽說此情況」的面目。

日韓怒揭中國核污染

近日，國際原子能機構發布了一個最終報告，表示日本福島核電站的廢水標準符合國際排放標準，得出結論，處理水一經排放，「對人類和環境的輻射影響可以忽略不計」，等於是認證了日本可以把福島核廢水排放到大海中。結果，中國國內從媒體到外交部像得到統一命令一般，群起而攻之。7月5日，中共外交部發言人汪文斌再次表示，我們堅決反對日本強推核污染水排海的計劃。

首先，我說這個事兒並不是說我支持日本的做法，其實有關核污染和排放的問題是個非常非常專業的事，只有最專業的機構和專家才能做出判斷。這裡我想指出的是，中共外交部的一貫做法，同樣是一件事，如果是官方高唱中日友好的時期，外交部發言人絕不會去提。但如果情況相反，它就會跳出來扮演「正義凜然」的角色，搞得好像它比國際原子能機構還懂還專業。

對此，泰山管理學院馬方院長有一段很經典的評論，我覺得值得人們深思。

本來韓國人也是反對日本排放核廢水的，結果，中共這邊大呼小叫的，讓韓國人都看不過眼了。

近日，韓國自由民主黨趁中國留學生要放假回國，在一個學校門口拉起大橫幅，上面寫著：中國的核電站核廢水排放量是日本的50倍，造成的損失是日本的數百倍，中共為什麼不告訴中國民眾？

而日本人更是給出了精確的數據反擊中共的説法。按照日本經濟產業省（相當於經濟部）的資訊顯示，中國浙江省秦山第3核電廠2020年氚排放量約143兆貝克，是日本福島第一核電廠預定排放量的6.5倍；中國廣東陽江核電廠是福島第一核電廠的5倍。要比日本福島核電廠的所謂核污染的指數高得多。

我不知道，如今國內的老百姓還有多少人還會信中共的洗腦宣傳，更不知道還有多少人會信馬克思主義或正統的宗教信仰。正好看到下面這個街頭採訪，這樣的中國，我一時還真不知道是喜是憂了。

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新唐人《時事金掃描》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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