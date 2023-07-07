韩国官员正在寻求平息国内对日本福岛核电站将排放处理过核污水的反对声音。

此排海计划有可能削弱两国最近在面对日益咄咄逼人的中国时关系的回暖势头，一些分析人士担心北京可能会利用此事试图在两国之间制造分歧。

国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi）预计在周五至周日访问首尔，解释他对日本福岛第一核电站将处理后的核污水排入太平洋计划之批准。

格罗西周二在访问东京期间，向日本首相岸田文雄提交了一份长达140页的国际原子能机构评估报告，批准了日本将处理后的核污水排海的决定。

格罗西在报告中表示，将处理水排放到海洋中“对人类和环境的辐射影响可以忽略不计”。

然而，排海计划引发了韩国的抗议。数千人聚集在首尔，要求尹锡悦政府阻止该计划。

反对党共同民主党党魁李在明周四（7月6日）在国会举行的连夜抗议活动中表示，尹锡悦总统的政府正在“强迫人们相信日本和国际原子能机构的报告”。

然而，尹政府已宣布对国际原子能机构的安全审查感到满意。在周三的新闻发布会上，韩国国务调整室第一次长朴购然表示，政府认可原子能机构“是国际公认的权威机构，我们尊重其调查结果”。

专家表示，北京可能利用反排海的抗议活动作为一种政治工具，来分裂首尔和东京之间新加强的关系。华盛顿认为其主要盟友之间的双边关系对于对抗中国在地区的专断非常重要。

布什政府时期的美国国家安全委员会总统特别助理和东亚事务高级主任韦德宁（Dennis Wilder）表示：“北京一直在努力寻找方法来分裂日益有效的三边关系，因此如果他们试图利用这个问题来恐吓韩国和该地区其他地方的公众，也不足为奇。”

他继续说道，“核电和核废料是高度敏感的问题，即使像国际原子能机构这样可信的国际组织已经裁定排海是安全的，但虚假信息很容易误导公众。”

中国外交部发言人汪文斌在周三的新闻发布会上表示，“机构报告不能成为日方排海的‘护身符’和‘通行证’。”

汪文斌继续说道，该报告并未提及日本、韩国、太平洋岛国和其他地方人民对排海的“强烈反对”。

国际原子能机构的报告得出结论，福岛核电站要排放的130万吨核污水经过先进液体处理系统过滤后是安全的，符合国际安全标准。该系统去除了除氚之外的大多数放射性污染物。

据国际原子能机构表示，此一调查结果基于国际原子能机构项目工作组为期两年的评估，并得到了来自中国、韩国和美国在内11个国家的专家建议。

2011年，福岛核电站因地震和海啸的致命双重打击而受损，导致反应堆过热，使核电站的水受到放射性物质的污染。

后来新注入海水来冷却受损的反应堆，现在这些经处理的水储存在大约1千个储罐中，相当于大约500个奥运会规格游泳池容量。

据国际原子能机构的消息，日本计划在未来的30到40年内排放这些水，预计从8月左右开始进行。

韩国在5月份派遣了一个由21名专家组成的团队，对福岛核电站处理后的水的安全性进行了检查。据韩国政府周五发布的研究报告指出，“若日本东京电力公司遵守处置规定排放核污染水，放射性物质浓度将符合排放标准和目标值，也符合国际标准”。不过韩方补充，此为以日方的处置计划为前提得出的初步结论，对于日后最终敲定的排放计划还需做最终判断。

尹锡悦和岸田文雄预计将在下周于立陶宛举行的北约领导人峰会期间讨论有关排海问题。

美国国务院发言人马修·米勒（Matthew Miller）周三表示，美国“欣然接受”国际原子能机构的报告，“指出日本计划从福岛第一核电站排放经处理过的水是安全的，符合国际公认的核安全标准”。

华盛顿智库史汀生中心“重塑美国大战略计划”的高级研究员罗伯特·曼宁（Robert Manning）表示，北京方面可能利用这一问题“在首尔和东京之间制造分歧，并阻止韩国和日本在安全和经济合作方面的发展轨迹”。他指出，中国过去曾试图“煽动韩国对日本的历史不信任”。

尹锡悦于3月与东京进行接触，以修补因1910年至1945年日本占领朝鲜半岛产生的长期争端而破裂的关系。这次和解最终促成了他与岸田文雄在3月和5月的首脑会晤，这是韩日两国领导人12年来的首次互访。

两位领导人还在日本广岛的七国集团（G7）峰会期间会面，并与美国总统拜登举行了三方会晤。拜登邀请他们在今夏晚些时候前往华盛顿参加三边峰会，具体日期不详。

布鲁金斯学会东亚政策研究中心韩国研究基金会主席安德鲁·杨（Andrew Yeo）表示，尽管北京在排放问题上“非常直言不讳”，并试图“与首尔寻求共同立场，制造东京和首尔之间的分歧”，但美国不用“过于担心”。

杨继续说道，“三边合作正在进行中，因为我们深知持续的合作对于威慑和防御朝鲜威胁以及在更广泛的印太问题上进行协调是必要的。”