東京電力公司獲批准排核廢水 韓國尊重國際組織決定

【新唐人北京時間2023年07月08日訊】週五（7月7日），日本核監管機構向東京電力公司簽發許可證書，允許排放超過100萬噸的核廢水。

東京電力公司福島核一廠週五獲得日本核能監管機構批准，允許把超過100萬噸經過處理的核廢水排放入海。

東京電力公司福島核一廠經理松本淳一：「今天，我們已收到許可證書，我們的（放水）系統檢查合格。今後，我們在運行放水系統時，將堅決把安全放在第一位。」

負責核廢水排放的執行官松本淳一表示，排放過程中將會認真負責、安全執行。

國際原子能機構（IAEA）日前發布了日本福島核廢水排放入海的評估報告，經過兩年的審查，日本核廢水排放入海符合國際安全標準。

國際原子能機構總幹事格羅西週五再次表示，經過處理的核廢水排放入海，對人類和環境的輻射影響很小，可以忽略不計。

國際原子能機構總幹事格羅西：「存在擔憂是完全合乎邏輯的，完全合乎邏輯的。 我們的職責首先是採取措施避免傷害，這是第一位的。 第二點，解釋一下，這就是我在那裡做的事情（韓國、太平洋島嶼其它國家），這就是我去那裡與他們會面並解釋的原因。」

韓國政府週五表示，尊重國際原子能機構的評估決定。

韓國政策協調辦公室部長Bang Moon-kyu：「根據對日本提出的污染水處理方案的審查，我們確認放射性物質總濃度符合向海洋排放的標準；就氚（同位素）而言，實現了較低水平的目標。因此，該計劃符合包括國際原子能機構在內的國際標準。」

目前，日本政府已完成了全部排放廢水的相關準備工作，預計今年夏天將開始進行核廢水排放入海。

新唐人電視台記者陳悅綜合報導

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