意大利政府目前正在评估是否期满后不再续签与中国的一带一路谅解备忘录，欧洲在经过2008年经济危机和其后的欧洲债务危机后，中国资本开始大举进入欧洲市场。中国资本在意大利的广泛存在、中国一带一路项目在全球的扩张，关于中国的话题在意大利媒体舆论中的位置越来越重要。在欧盟和七国集团主张“去风险”的背景下，预计中资公司将在意大利受到更加严格的投资审查。

6月27日，全球领先的豪华游艇制造商法拉帝集团(Ferretti)在米兰的意大利证券交易所挂牌上市，去年3月法拉帝已经登陆香港交易所，因而该公司成为了首家在意大利和香港双重上市的企业。

法拉帝在意大利证券交易所完成首次公开募股前，该公司的最大股东 - 中国山东国企潍柴集团，原持有65%的股份，出售了26.1%的股份。经过此次交易，中国山东国企潍柴集团失去了对法拉帝的绝对控制权。尽管双方没有说明潍柴集团出售股权的原因，分析认为此举是为了避免触发意大利当局的投资审查机制。

法拉帝集团在公告中表示，亚洲仍然是公司的战略，米兰上市将使公司在特定地区(欧洲、中东和美洲)的股东比例上升，公司期待将提高股票在全球市场的流动性和形象。

围绕意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)的争议也是最近意大利舆论关注的热点。倍耐力的最大股东是中国国企中化集团，中化集团持有倍耐力37%的股份。

今年3月，中化集团计划更新与倍耐力首席执行官马可·特隆凯蒂·普罗维拉(Marco Tronchetti Provera)的控股公司卡姆芬(Camfin)现有的股东协议。新的股东协议允许中化集团任命更多的董事会成员，并可能选择倍耐力未来的首席执行官。

意大利方面担心该公司未来可能落入中国国企之手，意政府根据“黄金权力”法案审查了该协议，对中化集团采取限制措施以保护倍耐力的自主权。

倍耐力是F1赛车的唯一轮胎供应商。倍耐力轮胎开发的智能轮胎传感器可收集车辆数据、路面信息等有关驾驶安全的数据。

意大利的“黄金权力”法案规定旨在保护对该国有战略意义的技术和资产，政府可介入战略性交易实施监管并行使否决权。意大利前总理马里奥·德拉吉(Mario Draghi)曾数次动用黄金权力否决了中资企业收购案。

意大利的去风险

今年的七国集团峰会上，七国集团领导人将“去风险化”作为主要共识。欧盟近期发布的经济安全战略同样提到去风险，降低对中国的过度依赖，采取必要方式进行投资审查以及出口管制是欧盟保护自身经济安全的主要措施。意大利在2019年与中国签订一带一路合作谅解备忘录以后经历了短暂的蜜月期，随着新冠病毒大爆发以及中国日益扩张的影响力，意大利开始有所警觉。

美国智库威尔逊中心兼意大利国际关系研究所研究员尼古拉·卡萨里尼(Nicola Casarini)表示，无论是欧盟还是整个西方社会对于何为“去风险”还没有清晰统一的定义，然而取消一带一路谅解备忘录可以认为是去风险的一个措施，不过从中国的视角看则更像脱钩。

“梅洛尼政府决定将取消一带一路谅解备忘录，这可以解读为去除中国风险的一种方式。然而当提到公司的决定时，特别是最近几周有关法拉帝的IPO，中化集团和倍耐力，当切断同中国联系的时候，这是去风险化还是脱钩？所以我认为在接下来几周、几个月很多人士或者机构会说去风险，而实际意思是脱钩，或者说脱钩的时候实际意思是去风险，仍然试着给这个词下定义。所以我们可以说意大利正在去中国的风险，但从中国的角度我认为更像脱钩。”

尼古拉·卡萨里尼表示，意大利当局介入倍耐力与中化集团之争，防止中化集团取得倍耐力领导权进而获得倍耐力的关键技术，这种做法是违背市场规律的政治决策，梅洛尼政府在布林肯访华之前直接行使黄金权力，更像是对美国示好的信号。

卡萨里尼对美国之音说：“法拉帝，尤其是是中化集团和倍耐力的案子，都说明意大利宁愿违背市场规则来采取措施，这是政治驱使的。但对于意大利政府来说，在美国与中国紧张关系加剧的情况下，现在这个决定是正确的。意大利知道华盛顿期待他们的盟友像美国一样对待中国。所以我认为这似乎是向华盛顿方向看齐的一个举动，即使采取了忽视市场规则的方式。”

罗马国际社会科学自由大学(LUISS Guido Carli)客座教授、政策风险咨询公司Policy Sonar的创办人佛朗切斯科·加列蒂(Francesco Galietti)认为，梅洛尼是在受到各方压力下才对倍耐力采取措施，梅洛尼没有拿掉中国股东，意大利政府做了一个笨拙的决定，意大利政府保持了克制，没有采取激进手段，然而中国在一些意大利重要公司拥有股权，包括电力和天然气输送网络。

加列蒂告诉美国之音：“我认为意大利政府起初不想介入这个案子，因为所有人都在关注对倍耐力的审查，至少华盛顿在关注，东京在关注，布鲁塞尔在关注，我认为梅洛尼如果有选择的话，可能就是推迟决定，换取时间。但是她没有选择，因为外国投资审查的性质决定必须在30天内做出。她在舆论和西方盟友等种种压力下做出了决定。她没有踢出中国股东，也就是中化集团和丝路基金……我认为意大利政府做了一个笨拙的决定，结果是倍耐力的公司治理陷入困局，我们只能等着看这个决定到底是否可行。”

意大利政府从德拉吉时期多次动用黄金权力实施投资审查，已经引发中国的注意。尼古拉·卡萨里尼认为，意大利政府多次动用黄金权力，中国公司可能会与意大利市场保持距离，但其中的空缺将由一些观念类似的公司所取代。

佛朗切斯科·加列蒂(Francesco Galietti)认为，除了黄金权力之外，欧盟还有《外国补贴条例》(Foreign Subsidies Regulation)针对已经存在的外国投资，此外出口管制可避免敏感技术外流，意大利当局介入倍耐力是退出一带一路的前奏，然而意大利与中国之间还存在有模糊地带。佛朗切斯科·加列蒂表示，中国官媒《环球时报》引述意大利外交部长的话说，意大利可以做欧洲和中国之间的桥梁，这是一种文字游戏。

“他们在玩文字游戏，从直截了当的说一带一路切换到一种类似的事物，但不提一带一路。发生变化的是，意识到中国和西方特别是美国对立的人越来越多。这些年来我们目睹过欧亚主义，我们看见意大利开始远离欧亚主义，然而还是有很多模凌两可的空间。”

佛朗切斯科·加列蒂认为，大型公司可以单独成立法律实体来处理与中国的业务，这样能够隔离中国的风险，一旦紧张局势升级，可能面临报复性制裁，其后果不至于传导至集团的其他部分，很多意大利公司还没有采取这种做法，意大利在这方面仍然落后。

中资疑云

在欧洲经历2008年全球性经济危机及其后的债务危机后，中资企业开始进军欧洲市场并大手笔收购欧洲老牌企业。2012年，潍柴集团注资3.74亿欧元收购了陷入危机之中的法拉帝。2015年，中化集团斥资71亿欧元收购了倍耐力26%的股权，中化集团时任董事长任建新还承诺不寻求技术转移。中国国家电网还购买了意大利能源网的股权，从而进入意大利电力和燃气输送市场。

随着一带一路的推进，中国企业更多的对意大利基础设施投以目光。2019年3月习近平访问意大利期间，意大利与中国签署了一带一路谅解备忘录和一系列合作文件，其中包括中国交通建设集团向的里雅斯特港口投资11.3亿美元的协议，投资将用于提升港口吞吐量和运输效率。

的里雅斯特曾经是冷战时期的前哨，由于其辐射中东欧的战略地位，乌克兰战争爆发后，该港口的战略作用再次受到重视。

一些参与投资意大利的中国国企据信与中国军方存在关联。美国指中国交通建设集团帮助中国军队在南中国海修建人工岛而实施制裁。中化集团被认为是由中国解放军拥有或控制的、提供商业服务、制造、生产或出口的公司列入美国国防部实体清单。

佛朗切斯科·加列蒂表示，区分中国公司是否属于解放军，这一概念就是非常模糊的。“任何中国企业都有爱国义务，所以你揭开面纱，你总能看到冰山一角，有中共的存在，其中有很多天真之处，如果你仍然抱着这种想法，你在和私营企业交易而不是国有企业，在这些企业里分不同的强度等级。好吧，在中国，这些区别只是名义上的。”

2019年以来，提报给意大利政府的有关外国投资案件数量大幅上升，从2019年83宗上升到2022年的608宗。其中大部分涉及国家战略行业，如能源、运输和通信，另有部分案件涉及国防安全领域和5G技术。