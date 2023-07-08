螞蟻和騰訊被罰上百億 網諷罰款經濟一本萬利

【新唐人北京時間2023年07月09日訊】星期五（7月7日）晚間，螞蟻集團及騰訊旗下財付通被巨額罰款的消息相繼傳出。其中，螞蟻罰金為人民幣逾70億元，騰訊財付通罰金近30億元。兩家涉事公司均發聲明稱「誠懇接受、堅決服從」。相關消息引起輿論熱議。

據中共證監會發布的相關通告，螞蟻集團及旗下機構這次被罰款的金額高達71.23 億人民幣，同時監管機構還要求螞蟻集團關閉被官方定性「違法」的「相互寶」業務。

當晚，螞蟻集團發布公告，對上述罰款措施表示「誠懇接受、堅決服從」。

同一天，騰訊旗下財付通支付科技有限公司也發表公告稱，該公司收到了中國人民銀行對財付通作出的行政處罰決定。對此，公司「誠懇接受、堅決服從和落實」，並將「嚴格執行相關決定」。

相關行政處罰信息顯示，財付通支付科技有限公司這次的罰款金額為24億2,677.827882萬元，同時還被被沒收所謂違法所得5億6,612.388789萬元，兩項合計金額約為29.9億元。

與此同時，還有多名與該公司違規行為有關聯的個人被處以高額罰款。其中包括：時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某被罰款120萬元；時任財付通支付科技有限公司支付平台產品部（微信支付）產品運營負責人吳某被罰款99.6萬元；時任財付通支付科技有限公司支付平台產品部（基礎支付）負責人陳某博被罰款6.5萬元；時任財付通支付科技有限公司總經理許某愛被罰款16萬元。

財付通是騰訊集團旗下的第三方支付平台，監管機構指控該平台在商戶管理、清算管理、支付帳戶管理等方面違反了相關規定，存在「危及支付機構穩健運行」以及「與身分不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名帳戶、假名帳戶」等一系列違法行為。

中共央行官網7日在發布上述處罰決定的同時還宣布，目前，螞蟻金服和騰訊等平台企業的金融業務存在的「大部分突出問題已完成整改」，金融管理部門工作將轉入「常態化監管」。

這兩筆巨額罰款的消息公布後，引起輿論熱議。在中國的互聯網社交平台上，不少網友留言嘲諷或調侃。

網友SenyOK反諷道：「罰款好，綠色經濟，沒有污染，一本萬利。」

Nicro則留言說：「希望對國企、銀行、基金、石油、菸草、石化也那麼嚴格就好了。」

旅居美國的經濟學者秦鵬在接受自由亞洲電台採訪時表示，螞蟻是中國互聯網企業、民營企業的代表，而金融管理部門選擇美國財長耶倫訪華的時間來宣布上述罰款決定，目的應該是想向國際市場釋放一個信號，就是此後監管機構對公司的管制會有所放鬆，北京當局欲藉此吸引外資。

他指出：因為馬雲「說錯了話」，螞蟻就遭到這樣的整頓，讓大家都看到了，在中國就是「領導人大於法律」。所以，如果中國人治大於法治的市場環境不改變，僅靠釋放寬鬆信號，很難挽回外國資本的信心。

從事金融工作多年的中國民營企業家胡力任則直言，螞蟻集團是因為參與金融服務，動了中國政府的「蛋糕」，並產生了政治影響力，所以在中國遭打壓。現在中國民營經濟已死，像螞蟻集團這種大體量的私營企業，最終恐怕會走上「公私合營」的老路。

（記者黎明綜合報導/責任編輯：李謙）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/07/08/a103745539.html