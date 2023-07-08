好市多起司檢出含致癌物環氧乙烷 最重可罰2億元

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好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」被驗出環氧乙烷，其中約757公斤已流入市面。圖為好市多北台中店。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）食藥署今天公布，好市多從美國進口「油漬摩佐羅拉乾酪」檢出含潛在致癌物環氧乙烷，共1批913.92公斤，其中約757公斤已流入市面，除要求業者回收，最重可處新台幣2億元罰鍰。

有消費者表示，接到好市多來電通知召回某款起司產品，因為被檢出 環氧乙烷 環氧乙烷小百科 用途

主要用於製造乙二醇（一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質），或用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也可用於食品的滅菌，以及在某些儲存的農產品（例如香料和草藥）控制蟲害。 健康風險

吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。 急救方法 食入 若患者即將喪失意識、已失去意識或痙孿，不可經口餵食任何東西。

若患者意識清楚，讓其用水徹底漱口。

切勿催吐。

給患者喝下240－300毫升的水。 吸入 施救前先做好自身的防護措施，以確保自身的安全。

移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。

立即就醫。 眼睛接觸 必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。

立即將眼皮撐開，以緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛20分鐘。

避免清洗水進入未受影響的眼睛。

如果刺激感持續，反覆沖洗。

立即就醫。 皮膚接觸 如果有刺激感，以溫水緩和沖洗5分鐘或直到污染物除去。

必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。

以溫水緩和沖洗受污染部位20分鐘或直到污染物去除。

如果刺激感持續，反覆沖洗。

沖水中脫掉受污染的衣物、鞋子和皮飾品。

立即就醫。

需將污染的衣服、鞋子以及皮飾品須完全洗淨除污後方可再用或丟棄。

若刺激感持續，立即救醫。 資料來源：毒物及化學物質局網站 看更多 關閉 （ethylene oxide, EtO），但對方僅強調在美國是合法添加，卻不願正面回應台灣規範部分。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間發布簡訊指出，好市多股份有限公司向食藥署報驗1批產地為美國的「油漬摩佐羅拉乾酪」產品，重量456.96公斤（規格：0.68公斤/盒），產品有效日期2023年8年23日，6月26日於邊境檢出農藥殘留環氧乙烷1.407mg/kg評定不合格，依規定全數退運或銷毀。

食藥署表示，經查好市多公司曾輸入1批同產品仍在效期內（產品有效日期20230707、20230719），立即請好市多總公司所在地的高雄市政府衛生局啟動後市場查核機制。

高雄市衛生局6月27日至好市多公司查察，這批產品總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），經抽樣檢驗在7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277mg/kg與規定不符，已請業者回收。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，依食品安全衛生管理法規定，環氧乙烷在台灣食品中為不得檢出；已進口部分除下架回收銷毀外，並可依食安法，視情節輕重，處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

而在邊境查驗上，林金富說，因該產品之前沒有違規紀錄，將加強抽批為20%至50%，之後也會做整體風險研判。

根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體聯訪表示，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。

顏宗海表示，若長期接觸環氧乙烷恐增加血癌、淋巴癌風險，也可能導致中樞及週邊神經系統病變，就算微量仍有致癌疑慮，建議業者應儘快釐清原因。

這並非首次有進口產品被檢出環氧乙烷，去年哈根達斯使用的香草精受污染被驗出含環氧乙烷，包括法國、比利時、台灣等多個國家發布回收警訊；今年4月台北市衛生局則公布「檳城阿來白咖哩麵」及「Indomie特色雞肉風味湯麵」檢出殘留環氧乙烷，要求販售場所下架同批號產品。

此外，過去食藥署邊境查驗違規名單中，也多次發現不合格進口泡麵，包括含肉及不含肉，檢出禁用農藥環氧乙烷。（編輯：陳政偉）1120708