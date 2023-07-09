韩国反对派议员周日严厉批评联合国核监督机构负责人批准日本排放受损福岛核电站处理后核废水的计划。

他们在首尔举行了一次紧张的会议，会见了国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西，会议期间抗议者在门外尖叫大喊。

格罗西周末抵达韩国，与政府官员和批评人士接触，帮助减少公众对食品安全的担忧。

国际原子能机构上周批准了日本的排放计划，称该过程将符合国际安全标准，对环境和健康的影响可以忽略不计。韩国政府也认可了日本计划的安全性。

格罗西在与控制韩国议会多数席位的自由民主党成员会面时表示，国际原子能机构对日本计划的审查是基于“透明”和“科学”的研究。他承认对日本计划将如何实施的担忧，并表示国际原子能机构将建立一个福岛常设办事处密切监控未来三十年排放过程的实施情况。

格罗西说：“我们的结论是，如果按照提出的方式执行该计划，它将符合国际安全标准。”

议员们的回应是严厉批评国际原子能机构的审查，他们称该审查忽视了废水排放对环境和健康的长期影响，并有可能开创一个不良先例，可能会鼓励其他国家将核废料倒入海洋中。 他们呼吁日本废除排放计划，并与邻国合作寻找更安全的方法来处理废水，包括可能寻求在陆地上长期储存。

自由民主党还批评韩国总统尹锡悦政府在试图改善与日本的关系时将人民的健康置于危险之中。

“如果你认为（处理后的废水）是安全的，我想知道你是否愿意建议日本政府将这些水用于饮用水或工业和农业用途，而不是将其倾倒入大海中，” 出席会议的民主党议员禹元植（Woo Won-shik）告诉格罗西。 自由民主党表示，禹元植在过去14天里一直绝食抗议日本的排放计划。

在记者们在开场发言后被要求离开后，会议的更多细节尚未公布。 在议会保安人员的密切监视下，数十名抗议者在举行会议的国民议会主厅大厅附近高喊，举着谴责国际原子能机构和日本的标语。

格罗西将于周日晚些时候飞往新西兰，然后前往库克群岛，进一步试图向该地区国家保证日本的计划。

周六，数百名示威者也在首尔市中心游行，要求日本放弃其计划。

2011 年的大地震和海啸摧毁了福岛核电站的冷却系统，导致三座反应堆熔化并释放出大量核辐射。

运营该设施的东京电力公司控股公司(Tokyo Electric Power Company Holdings)一直将处理后的水储存在数百个水箱中，这些水箱现在覆盖了工厂的大部分区域，并且几乎已满。 日本官员表示，必须拆除这些储罐，以便为核电站停运建设设施腾出空间，并最大限度地减少发生另一场重大灾难时发生泄漏的风险。 预计到2024年初，这些储罐的容量将达到137万吨。

日本于2018年首次宣布计划将处理后的核废水排放到海中，称这些水将被海水进一步稀释，然后通过严格控制的过程排放。整个排放过程需要数十年才能完成。

多年来，福岛废水的安全一直是美国盟友之间的敏感问题。近几个月来，韩国和日本一直在努力修复因战时历史恩怨而长期紧张的关系，以解决朝鲜核威胁和中国强硬外交政策等共同担忧。

在官方媒体周日发布的一份声明中，朝鲜还批评了日本的排放计划，警告“对人类生命、安全和生态环境造成致命不利影响”。该声明由朝鲜国土环境保护部一名身份不明的官员发表，并批评华盛顿和首尔支持日本的计划。

“重要的是国际原子能机构积极资助和促进日本计划排放核污染水的不合理行为，这是不可想象的，”声明说。“更糟糕的是，美国和（韩国）公开对日本的排放计划表示不体面的‘欢迎’，这一计划理应被谴责和拒绝，并激起了公众的强烈愤怒。”

（本文依据了美联社的报道）