【7.8役情最前線】《日經亞洲》爆料 美國財政部三位官員6月份嚟香港開會搞乜？ 疫情過後中國開關，泰國有國際學校賺大錢？

香港書展「名作家講者」逾半來自大陸

第33屆香港書展將於本月中開幕，這是疫情過後、全面通關之後在香港舉行的第一次書展。

本屆書展的主題是「童來悅讀少年時」，而「名作家演講系列」的講座共有15位作家，其中有8位來自中國大陸，3位來自台灣，4位來自香港。大陸作家包括余華、馬伯庸、羅振宇、許知遠、陳春成、許子東、張隆溪、龐貝等。台灣作家有黃山料、管中敏、楊渡；香港方面有張翠容、黃遇信、翁靜晶、沈西城。

根據資料查詢，上一屆的14位「演講作家」中，有3位是大陸作家，其他7位是香港作家，4位來自台灣和日本。資料顯示，「名作家講座系列」始於2005年，許多講者都是香港人熟悉的作家。例如，2019年的主題是「科幻及推理文學」，大會邀請到香港科幻小說的「大師」倪匡演講；而2018年的主題是「愛情文學」，有台灣作家龍應台和幾米等參與。

時事評論員陶傑在接受《自由亞洲電台》訪問時表示，今年的大陸作家中有許多都是「自由派人士」，例如余華和許知遠，但一般香港人不太熟悉他們。

陶傑相信，在《港區國安法》下，這些「自由派作家」很難免會感到恐懼和自我審查，無法盡情發言。陶傑說，這些「自由派人士」在過去二十至三十年在大陸都敢講真話，但現在在大陸已經不敢出聲。他們來到香港原本可以更大膽地發言，但現在他們害怕在這裡講話會遇到麻煩，回到大陸也會有麻煩。

此外，他們也擔心在香港講話會受到《港區國安法》的限制。如果有答問時間，當本地人問一些大膽的問題時，他們也擔心這個人可能是「引蛇出洞」，分不清是真讀者還是間諜或臥底。陶傑相信主辦機構故意邀請「自由派作家」演講，希望為書展帶來一些正能量，但已經太遲了。相比過去享有出版和言論自由的香港，現在的書展已經變調。

很多香港出版社已經不參加書展，受到公共圖書館「落架風波」的影響，參展商自我審查，有人覺得書展比以前差很多。

有網民表示，閱讀、購書不一定要去書展，因為很多書商都有中資背景，建議去支持一些獨立的樓上書店和小店。

美財政官員指香港疑轉運高價晶片出口俄羅斯

《日經亞洲》最近爆料，美國財政部的三位官員於6月15號和16號在香港開會，要求銀行和監管機構協助調查美國的高科技物品是否經由香港運往俄羅斯。

官員表示，香港已成為向俄羅斯出口高價晶片的主要轉運站。根據美國在烏克蘭戰場上發現的俄羅斯武器零件，美國制定了一份涵蓋38種戰略物資的清單，要求業界加強調查。這次行程在美國國務卿布林肯訪問北京幾天之前舉行。

報道引述消息人士表示，美國財政部恐怖主義融資和金融犯罪部的官員要求香港發鈔銀行、金融機構、律師樓、顧問公司以及專業團體採取更多措施，防止美國晶片等軍民兩用物資經由香港流入俄羅斯。據報導，匯豐銀行、渣打銀行、中國銀行香港分行、香港金融管理局以及國際公認反洗錢師會（ACAMS）的代表都參加了會議。

在會議上，美國官員明確表示擔心美國晶片流入俄羅斯。儘管美國在莫斯科入侵烏克蘭之後實施了制裁，但香港已成為向俄羅斯出口高價晶片的主要轉運站。

消息人士表示，財政部官員和與會者在處理與出口管制清單上相關的物品交易時，應該加強調查。與會人士表示，美國財政部提出了一份優先（軍民）兩用物品的38種物品清單，其中包括半導體設備、飛機、直升機、無人機零件等。

目前大部分送往俄羅斯的軍民兩用物品來自中國，其次是台灣、歐盟、馬來西亞、美國和以色列。大部分中國貨物直接送往俄羅斯，還有一些貨物是經過土耳其、歐盟、馬爾代夫和阿聯酋等國家或地區轉運。報道中提及的銀行和機構都拒絕回應。

消息指出，除了香港之外，美國財政部官員還前往阿聯酋，該地亦涉及為俄羅斯洗黑錢的活動。根據《日經亞洲》之前的報道，在會議的前一個星期，美國財政部負責亞洲事務的副助理部長卡普羅特（Robert Kaproth）曾經訪問香港，與私營機構和公營部門人士會面。

中証監重罰螞蟻集團逾70億元人民幣

中國證監會昨日公佈（7日）針對螞蟻集團及其旗下機構在過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務以及開展基金銷售業務等方面的違法違規行為，根據《中國人民銀行法》、《反洗錢法》、《銀行業監督管理法》、《保險法》、《證券投資基金法》、《消費者權益保護法》等法律判處螞蟻集團及其旗下機構71.23億元罰款，包括沒收違法所得。同時，要求螞蟻集團停止違規開展的相互寶業務，依法賠償消費者的利益。

中共當局表示，平台企業金融業務的大部分問題已經完成整改。金融管理部門的工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉為常態化監管。此外，對於以往發現的問題，金融管理部門最近也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險以及財付通公司等進行了行政處罰。

中證監表示，下一步將提升平台企業金融業務的常態化監管水平，將各類金融活動全部納入監管，確保同類業務適用同等監管規則。

早在4月份，有報導指中共當局考慮判處螞蟻集團50億人民幣的罰款，而最近路透社更引述消息表示要判處80億。

法國參議院對TikTok下最後通牒

法國參議院調查委員會在7月6號公佈報告，指出中國字節跳動公司旗下的短片分享平台TikTok有可能將用戶數據交給中共政府，並且經常傳播假訊息。

委員會呼籲，如果TikTok在明年1月1號之前不澄清與中共當局的關係，法國政府應該命令TikTok在全國下架，並要求在歐盟範圍內停用。

委員會還計劃要求TikTok對其內容負責，因為報告得出結論認為TikTok在法國最近的騷亂中進行了有針對性的操作。

報告的獨立政黨主席（Les Indépendants）馬綠磊（Claude Malhure）表示，TikTok非常依賴母公司字節跳動，雖然字節跳動在開曼群島註冊，但該公司全部由中國股東擁有和控制，因此他認為這家公司會服從中共的法律。

委員會報告指控TikTok有可能監視記者，將他們的位置數據交給中共，並為中共或者他們盟友的利益而服務，特別是入侵烏克蘭的俄羅斯。

此外，由於這個短片平台容易令人上癮，並且經常傳播假訊息，報告建議限制未成年用戶的使用時間，在60分鐘之後自動停用。

報告還要求TikTok與作家協會進行談判，達成公平的和解協議，並提供更公平的音樂版權報酬。

根據資料，美國蒙大拿州已經決定在明年1月1號開始禁止TikTok，而美國其他州份也有可能效仿。美國國會和白宮也在考慮推出類似的法案。

根據統計，每個月在美國和歐洲都有1億5千萬人使用TikTok應用程式。

中國人才外流讓泰國國際學校大賺

中共放寬防疫措施竟然令到泰國一間學校獲益？

原來在邊境解封之後，大陸富裕階層加快了移民的步伐，有更多的學生出國升學。泰國有一間曼谷新加坡國際學校（Singapore International School of Bangkok，SISB），成立於2001年，採用新加坡和英國的課程為教學基礎的國際學校。

今年3月份，該學校的總學生人數比去年同期增加了約25%，達到3,284人。其中，外國學生有715人，中國學生佔了68%。學校的中國學生人數比去年同期增加了一倍多。

根據彭博社的數據顯示，該學校的股價在過去12個月內上升了216%，成為同期全球教育服務類股票中升幅最大的之一，市值至少增長了5億美元。

SISB國際學校的首席執行官Kelvin Koh持有約32%的股份，由於學校股價飆升，他的身家升到了約3億美元左右。

Kelvin Koh表示，泰國已經成為中國父母為子女尋找學校的熱門地點，因為它的地理位置靠近大陸，而且與新加坡等其他地方相比，生活成本較低。他形容學校有一個新加坡品牌，領導層也有亞洲思維，文化與中國人非常接近。

該學校第一季度的利潤為1億5千9百萬泰銖，約為460萬美元，比去年同期增長了一倍多。該學校將在8月份開設兩個新校區，而學校的收入主要來自學費。

根據學生的年齡（2歲至18歲）和校區，學費從約1萬2千4百美元到約2萬零8百美元不等，低於其他國家地區。

根據國際學校數據庫的數據，去年新加坡的國際學校平均學費每年為2萬1千3百86美元，紐約的國際學校為4萬3千1百美元，倫敦的國際學校為2萬1千7百58美元。

有專家預測，來自中國的學生將大幅增加，SISB國際學校的盈利將進一步強勁增長，有可能超過2023年的3,700學生人數目標。

投資移民諮詢公司Henley & Partners早前發表報告顯示，去年中國外流的百萬富翁數量位居世界首位，高達1萬零8百人。預計今年還有1萬3千5百人離開。

另外，原來韓國也是中國人移民熱門地點之一。韓國法務部的資料顯示，2018年至2022年，在獲批公益事業投資移民的1,799名外國人當中，有1,274名中國人，佔了70.8%。

6月29日，韓國政府發表了《公益事業投資移民制度改善方案》，將外國人投資移民的金額標準提高了2至3倍。@