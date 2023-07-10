生活中心／藍詩孟報導

美式賣場好市多一款起司產品被驗出含致癌物質環氧乙烷。（圖／資料照）

美式賣場好市多（Costco）從美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」，經高雄市政府衛生局檢驗，在7/7驗出致癌物質環氧乙烷；衛生局依法對其進行開罰，好市多也緊急通知買到這款乾酪的會員辦理退貨、回收產品。至於民眾如果吃出問題，好市多是否會負責？業者也對此做出回應。

好市多繼A肝莓果事件後，自美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」日前也被高雄市衛生局驗出不得檢出的致癌物質「環氧乙烷」。食藥署8日指出，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），代表該產品逾757公斤流通在外，消費者恐已吃下肚。

北市衛生局昨日也到好市多稽查起司。（圖／北市衛生局提供）

毒物與腎臟專家、林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體聯訪表示，環氧乙烷在醫療、工業上當作「消毒劑」使用，至於食品方面，台灣相關法規都是禁止使用。但在國外某些國家（不包括台灣）被允許當作合法農藥使用，如有些農產品在倉庫中被當作煙燻劑、農藥除蟲時使用；推測該起司產品原料可能是用到使用環氧乙烷的農產品。

專家也提醒大家，環氧乙烷為國際癌症研究中心（IARC）公布列為一級致癌物，若長期接觸會增加血液疾病如血癌、淋巴癌風險，還可能出現中樞神經或者周邊神經病變等。所以過去在泡麵、冰淇淋中若被有驗出環氧乙烷污染，不管濃度多低都是不得驗出，一定要下架銷毀。

這款乾酪已售出逾757公斤。（圖／高雄市衛生局提供）

而此次好市多再出包，是否會對消費者負責，據《NOWnews》報導，好市多9日回應，若顧客食用後出現不適症狀就醫， 「經醫師診斷」確認是因食用該款產品所致，即可與好市多聯繫，他們將負擔相關醫療費用。台灣消保會執行長徐邦瀚則表示，若好市多未給予妥善賠償，他們不排除提出團體訴訟的可能。

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