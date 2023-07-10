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高雄市環保局10日在鳳山溪水污染管制區展開稽查，查獲鳥松區大同路一處水泥製品工廠排放乳白色混濁廢水，污染鳳山溪支流坔埔排水，當場依法告發。（高雄市環保局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年7月10日

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）高雄市鳳山溪屢遭偷排廢水，高雄市環保局今天在鳳山溪水污染管制區稽查，查獲鳥松區大同路一處水泥製品工廠排放乳白色混濁廢水，污染坔埔排水，當場依法告發、函命停工。

環保局發布新聞稿表示，稽查人員今天在坔埔排水發現有白色混濁廢水排出，循線往上游查察，查獲一水泥製品工廠，將大量清洗廢水未妥善收集處理即排放，依違反水污法第7、14條規定告發。

環保局指出，排廢水業者是鳥松區大同路上一水泥廠，工廠從事水泥製品製造，逕自排放廢水，水質檢驗報告檢測污染物超標倍數計算，將從重裁處新台幣6萬至2000萬元罰鍰外，現場命立即停止排放並函命停工。

環保局指出，該廠核屬水污法列管事業水泥業，但未取得排放許可，廠商未妥善處理清洗模具定型作業區產生的乳白色砂石廢水，逕自排放至廠外水溝，循水路污染鳳山溪支流坔埔排水。

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根據統計，5月30日迄今，環保局從5月30日迄今已稽查194家次鳳山溪上游沿岸事業，裁處18家次業者非法排放廢水；其中有12家食品業者、3家皮革業、1家消防業者、1家水泥業及1家化工業者，17家依違反水污法告發，1家依違反空污法告發。

環保局呼籲，將不定期規劃水污染熱區稽查專案，呼籲業者切勿心存僥倖，以免遭到重罰。民眾如發現偷排可撥打環保局公害陳情專線電話07-7317600或1999檢舉。（編輯：謝雅竹）1120710