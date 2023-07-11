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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府有意將福島第一核電廠內的「核處理水」排放入海，日本經濟產業大臣西村康稔今天說，希望遵守8年前承諾，獲相關人士理解後再行動，不過福島漁民反對立場並未鬆動。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，西村康稔今天談到將「核處理水」排放入海時說，會遵守8年前經產省向福島縣漁業協同組合聯合會（簡稱漁聯）所宣示的「未獲相關人士理解不進行任何處分」的方針，持續進行詳細說明。

東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠2011年3月因東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來海嘯發生「爐心熔毀」，為冷卻熔融核燃料團塊又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），並將其貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本政府日前決定將這些「核處理水」利用海水稀釋後，於今年夏天左右排放入海的政策方針，目前已在商議具體的排放時期。

經產省8年前曾向福島縣漁聯宣示「未獲相關人士理解不進行任何處分」的政策方針，西村今天在內閣會議後的記者會上對此表示，雖然很難一概而論哪些人是相關人士，「但我希望遵守（這項承諾）」。

西村下午前往福島縣訪察，並出席福島縣漁聯的擴大理事會。他表示，將不斷地用淺顯易懂的方式，詳細跟漁聯所有人說明國際原子能總署（IAEA）綜合報告書的內容，希望能確實地跟大家建立信賴關係。

不過，福島縣漁聯會長野崎哲清楚表態，「我們的立場就是基本上反對核處理水被排放入海」，反對立場並未鬆動。

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由於日本政府原子力規制委員會（類似台灣的原子能委員會）已發放相當於「合格」的排放設備安全性證明給簡稱東電，加上IAEA也認同排放入海計畫「符合國際安全標準」，將「核處理水」排放入海的所有必要條件已大致完備。

因此，日本政府將依過去方針，最快在今年夏天將「核處理水」排放入海；雖然具體時間還不清楚，但多家日媒預估可能會在8月。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120711