無塵室設備業者洋基工程 (6691-TW) 今 (11) 日表示，受惠半導體高科技廠商的無塵室與機電空調工程合約訂單，第二季營收創下歷史新高，預計下半年將與泰國當地廠商積極洽談策略聯盟合作，並在明年起開始配合下游客戶進行施工。

洋基工程 6 月營收 15.93 億元，月減 2.74%，年增 9.12%，第二季營收 45.69 億元，季增 27.34%，年增 29.37%，累計上半年營收 81.01 億元，年增 28.71%。

洋基工程表示，受惠半導體、PCB 及電子零組件產業等高科技廠大型無塵室機電空調工程專案如期施工，今年整體營運可維持穩健成長動能；依照上半年已認列工程的終端應用來看，半導體產業比重達 6 成以上，PCB 及電子零組件產業約佔 4 成。

回顧近期科技發展，AI 對晶片業產生重大影響，隨著 AI 技術的普及和應用領域的擴大，越來越多設備和系統需要使用高效、高性能的晶片來實現人工智能的運算和處理能力，帶動晶片需求增長。

為滿足要求，晶片設計和製造需要更精密和專業的無塵室環境，以確保在製程過程中不受到微塵、靜電等外界污染影響，洋基深耕大型無塵室空調機電工程設計及施工逾 40 年，由專業機電人員負責設計無塵室的空調系統、氣流控制等系統，以確保無塵室內的溫度、濕度、氣壓和空氣質量達到所需的標準。

洋基預期，受美中科技角力影響，國內 PCB 及電子零組件大廠積極前往東南亞設廠，為就近服務下游電子產業客戶，上半年已完成設立泰國子公司，下半年將與泰國當地廠商積極洽談策略聯盟合作，預估明年起開始配合下游客戶，在東南亞地區進行無塵室機電空調工程的施工，認列營收獲利。