7月初地球歷來最熱一週 聯合國：氣候變遷已失控

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圖為歐洲波士尼亞一名婦人6日在市區撐傘遮陽。（安納杜魯新聞社）

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）在經歷一連串全球氣溫頻頻打破紀錄的酷熱日子後，世界氣象組織今天公布的初步研究結果顯示，今年7月初是地球有紀錄以來最熱的一週。聯合國秘書長說，這表明氣候變遷已失控。

法新社報導，在氣候變遷和聖嬰現象（El Nino）氣候模式早期階段促成了有史以來最熱的6月後，聯合國世界氣象組織（WMO）透過聲明表示：「根據初步數據，地球剛經歷了歷來最熱的一週。」

全球氣溫飆破紀錄 人類進入未知領域

今年已過半，如今地球出現歷史性高溫的情況，是今年一連串破紀錄事件的最新一起。今年西班牙已發生乾旱，中國和美國也遭受強烈熱浪襲擊。

世界氣象組織指出，陸地和海洋氣溫正在打破紀錄，「可能為生態系統和環境帶來毀滅性影響」。

世界氣象組織氣候服務主任修伊特（Christopher Hewitt）說：「我們正處於未知領域，隨著聖嬰現象進一步發展，我們可以預期會打破更多紀錄，而這些影響將延續到2024年。這對地球來說是令人憂心的消息。」

聯合國秘書長直言：氣候變遷已失控

加拿大自然資源部上週表示，全國野火災情數字「超乎想像」，光是7日就有超過670起，然而眼前還有漫長難熬的夏季。

本季截至目前為止，加拿大野火形成的濃煙已經污染加國和美國空氣，影響超過1億人。

在美國，德州正經歷一段長時間的「熱穹現象」（heat dome），也就是暖空氣像對流烤箱一樣困在大氣層中，而在歐洲，西班牙正準備迎接短短數週內的第2波熱浪。

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）今天表示，伊拉克南部沼澤地正在經歷40多年來最嚴重的熱浪，恐為生態系統和當地農漁民帶來「毀滅性影響」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，「我們現在正在見證的情況，表明氣候變遷已經失控」。

高溫要人命 去年夏天歐洲6.1萬人熱死

高於平常的溫度除了讓作物萎凋、冰河融化，升高野火風險外，也會造成健康問題，像是中署、脫水和心血管的壓力反應。

今天發表的新研究結果顯示，歐洲去年破紀錄的夏季期間，有6萬1000多人因高溫喪命，根據發表在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）的研究，死者大多數為80歲以上年長者，其中約63%的人為女性。

地球調節系統被打亂 海洋拉警報

1800年代中葉以來，世界平均已升溫近攝氏1.2度，帶來極端天氣現象，包括部分地區出現更強烈的熱浪、更嚴重的乾旱，海平面上升也釀成更激烈的風暴等。

海洋吸收了地球暖化氣體所產生絕大多數的熱，引發危害水生生物的熱浪、改變天氣模式，打亂至關重要的地球調節系統。

今年6月，全球海平面溫度升高到前所未見的程度，南極海冰面積達到有衛星觀測以來當月最低程度，比平均值低17%，大幅打破先前6月的紀錄。

雖然海平面溫度通常從年度高峰回落得相對較快，但今年溫度仍然很高，科學家警告說，此事突顯了氣候變遷嚴重、但未被充分瞭解的影響。

世界氣象組織「世界氣候研究計畫」（World Climate Research Programme）負責人史派羅（Michael Sparrow）指出：「如果海洋大幅暖化，會對全球的大氣、海冰和冰產生連鎖效應。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120711