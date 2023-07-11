雷虎因積極發展無人機事業，股價從去年10月底僅20餘元，到今年4月中，漲了3倍有餘。（雷虎提供）

國內軍工股過去一年相當火熱，近期雖然略有降溫，但仍是市場熱門焦點，不過軍工股有其「後天缺陷」或者說是「未來隱憂」，投資人要投資時恐怕得想清楚。

近幾年，國際上推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）不遺餘力，國內也有投信開始發行ESG相關ETF，藉此吸引注重ESG的投資人目光，因為有人說投資注重ESG相關標的是另一種「愛地球」的行為，甚至說是「良心投資」。

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全球最大的主權基金–「挪威主權基金」總資產超過1兆美元，多年前就已明白宣示，凡是軍火、賭博、色情或違反ESG原則的企業都不會投資。熟知ESG投資的專業人士表示，無法量化挪威主權基金這樣的宣示會帶來多少影響，但近年確實有一些新的私募基金，在其募集時就白紙黑字寫清楚，要求不要投資違反ESG原則的企業，當然包括國防、軍火產業。

國內雖然還沒有聽說有任何一個基金，被要求不要投資軍火、賭博、色情等違反ESG原則的公司，但國內最常被點名的軍工股–雷虎（8033），因積極發展無人機事業，股價從去年10月底僅20餘元，到今年4月中，短短不到半年，股價最高漲到85.2元，漲了3倍有餘，但今年以來，外資賣超雷虎500餘張，現在庫存1886張，投信則是1張都沒有，自營商庫存也只有143張。

被市場點名的軍工股還包括漢翔（2634）、全訊（5222）、龍德造船（6753）等，但這些公司還有一些民營業務，並不是很純的國防軍工股，所以看到比較多的外資、投信進出。

投資人要不要買這些軍工股，自己可以選擇，但外資、投信甚至機關團體當然就有要承擔的風險，像是2015年美國慈濟被爆出投資軍火產業，鬧得沸沸揚揚，後來表態不適當的股票會剔除，所以這就是投資軍工股最大的隱憂！（陳永吉）

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