中国周三（7月12日）称“朱雀二号”遥二运载火箭于中国酒泉卫星发射中心升空，成为全球首枚成功进入预定轨道的液氧甲烷火箭。

据中共官媒报道，当地时间周三上午9时，由蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研制的

朱雀二号运载火箭发射升空，并按计划完成飞行。报道称，这标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

蓝箭航天总部位于北京，为中国最早从事商业发射领域的公司之一，去年12月它首枚发射的液氧甲烷运载火箭朱雀二号遥一火箭飞行试验失败。

周三的发射成功使中国在发射以甲烷为燃料的运载火箭之竞赛中，领先于美国的竞争对手，包括马斯克（Elon Musk）的太空探索技术公司（SpaceX）和贝索斯（Jeff Bezos）的私人航太公司蓝色起源（Blue Origin）。甲烷被认为污染较少、更安全、更便宜，并且是可重复使用火箭的合适推进剂。

蓝箭航天也成为第二家发射液体运载火箭的中国民营公司。

今年四月，中国民营航天企业北京天兵科技公司研制的“天龙二号”成功发射首枚液氧煤油火箭，向开发可加燃料和重复使用的火箭又迈出了一步。

自2014年中国政府公开允许私人公司参与开发火箭和发射商用卫星以来，民间资本纷纷投入这一领域，此次发射成功的蓝箭航天是最早、资金最充足的参与者之一。

中国近年积极发展航太，周三中国载人航天工程办公室副总师张海联披露，中国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，并公布载人登月初步方案。

张海联表示，中国目前载人登月的初步方案是，“采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道在轨交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器。”

他说，其后，月面着陆器将单独下降着陆于月面预定区域，航天员登上月球开展科学考察与样品采集。在完成既定任务后，航天员将乘坐着陆器上升至环月轨道与飞船交会对接，并携带样品乘坐飞船返回地球。

中国科研人员为完成此任务，目前正在研制长征十号运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、载人月球车等装备。

近年来，随着中国和美国都关注月球上潜在的矿产资源，送人登月的竞赛愈演愈烈。建立月球栖息地还可以帮助支持未来前往火星等其他行星的载人任务。

中国在相关经验和技术上仍然落后美国。NASA上一次的载人登月任务是在1972年，预计美国宇航员将在2025年重返月球。

2020年，中国通过无人月球探测技术带回月球样本，使中国成为继美国和前苏联之后第三个回收月球样本的国家。

（此文依据了路透社的报道。）