气候科学家收集的初步数据表明，7月的第一周是地球有记录以来最热的一周，全球各地气温极高，某些地区的海洋温度“远高于”气候变化模型的预测。

根据世界气象组织(WMO)的数据，7月7日是有记录以来最热的一天，全球地表平均气温为17.24摄氏度，比2016年8月创下的16.94度的纪录高出0.3度。

科学家们尤其感到震惊，因为高温发生在太平洋厄尔尼诺天气模式形成之前，厄尔尼诺现象预计今年晚些时候至2024年将使全球气温升高。

世界气象组织气候服务主任克里斯托弗·休伊特(Christopher Hewitt)在一份声明中表示：“6月和7月初的异常温暖发生在厄尔尼诺现象开始时，预计这将进一步加剧陆地和海洋的热量，并导致更加极端的气温和海洋热浪。”

休伊特说：“我们正处于未知领域，随着厄尔尼诺现象的进一步发展，我们预计将会有更多记录被打破，这些影响将持续到2024年。这对地球来说是令人担忧的消息。”

影响范围广泛

在世界气象组织令人担忧的报告发布之前，欧盟哥白尼气候变化服务中心(Copernicus Climate Change Service)进行的分析同样堪忧，该机构发现6月是有记录以来最热的一个月。

全球各地都感受到了影响，加拿大、美国、墨西哥、亚洲和澳大利亚东部的气温超过了正常水平。

除了气温升高之外，气候变化还导致更加恶劣的天气模式。6月份，全球多个地区的天气比平常明显干燥，其中包括中欧和东欧、斯堪的纳维亚半岛、俄罗斯、非洲之角、南部非洲大部分地区、南美洲和澳大利亚部分地区，这些地区的降雨量均低于平均水平。北美部分地区也比以往更加干燥，这导致了大规模的野火，特别是在加拿大。

与此同时，多个地区的降水量明显高于预期，包括北美西部、西南亚部分地区、日本、南非、巴西、智利、新西兰和澳大利亚部分地区。日本遭遇台风“玛娃”，巴基斯坦遭受气旋“比帕乔伊”袭击。 在欧洲南部和俄罗斯西部部分地区，降雨量高于预期，导致严重洪涝。

海洋温度堪忧

气候科学家特别担心海洋温度的意外大幅上升，特别是在北大西洋。

世界气象组织世界气候研究部负责人迈克尔·斯帕罗(Michael Sparrow)在一份声明中表示：“北大西洋的气温是前所未有的，令人极为关切。它们比模型预测的要高得多。这将对生态系统、渔业以及我们的天气产生连锁反应。”

北大西洋气温升高的后果影响范围广泛，导致极端热带天气，包括经常肆虐美国东部的飓风，并严重影响整个西非的降雨量。

科学家还注意到南极海冰急剧减少，达到卫星监测海冰变化程度以来的最低水平。测量发现，南极冰盖比平均水平减少了260万平方公里，是2022年测量的减少量的两倍多，2022年是有记录以来最糟糕的一年。

环境机构的担忧

美国环保协会(EDF)的气候科学家菲奥娜·罗(Fiona Lo)在一份电子邮件声明中对美国之音(VOA)说：“几十年来，气候科学家一直警告说，人类引起的气候变化将使地球变暖达到前所未有的水平，并导致环境发生不可逆转的变化。”

她说：“世界气象组织关于有记录以来最热一周的报告只是众多令人沮丧的例证之一。我希望这些极端天气事件能够唤醒世界认识气候危机的现实，以便我们能够共同努力减少进一步的暖化。”

然而，菲奥娜·罗说，世界气象组织发现“爆表式”的海水温度水平可能并不像看上去那么令人惊讶。

她说：“气候模型非常擅长预测平均条件在几年和几十年内将如何变化，但不擅长预测短期内的极端变化，因此在如此短时间内观测到的海洋温度远高于模型预测也就不足为奇了。”

绿色和平美国分部(Greenpeace USA)全球项目负责人阿努莎·纳拉亚南(Anusha Narayanan)对美国之音表示，这份报告应该唤醒世界各国政府采取行动。

纳拉亚南说：“上周是世界上有记录以来最热的一周。我们目前正处于1000年来最严重的特大干旱之中。这不再是气候变化是否正在发生的问题，而是我们让它变得多么糟糕的问题。”

她说：“警钟已经敲响，我们的星球告诉我们，我们需要立即采取行动。拜登总统和全球领导人根本没有意识到危机的紧迫性。我们知道石油和天然气污染正在加剧气候危机，但我们的领导人继续被健康经济和健康地球之间的错误选择所愚弄。如果我们继续推迟向可再生能源的过渡，那么这两者我们都得不到。”