日本将排放经处理的福岛核废水的计划在过去一周以来遭到了中国官方的强烈反对，也在中国的网络上引来了担忧与批评。网民的批评很快从针对排放核废水本身演变为对日本的谩骂。同时，有关福岛核废水的不实信息也在社交媒体上广为流传。

国际原子能机构(IAEA)7月4日认可了日本将2011年受损的福岛第一核电站处理后的核废水排入太平洋的计划。该机构表示，经过为期两年的审查，日本的排海计划符合全球安全标准，并称处理水一经排放，“对人类和环境的辐射影响可以忽略不计”。

日本政府称最快于8月开始将福岛第一核电站经过处理的核污水排放入海。这一计划引起了来自中国官方和韩国一些反对派议员的批评。中国已经宣布禁止进口来自日本福岛等十个县的食品，以“保护中国消费者进口食品安全”。

过去一周以来，中国外交部发言人汪文斌多次就日本的排放计划予以谴责。

中国官媒《人民日报》在周三（7月12日）的一条微博帖文中转述了王文斌在一场记者会上的批评，并写道：“中方灵魂拷问日本排放核废水：日本是不是对世界恩将仇报？”

王文斌称日本将太平洋当作“倾倒核污染的下水道”，并问道“是不是违反了自己应尽的基本国际义务？是不是对12年前援助日本的世界各国恩将仇报”？

中国网络上的民族主义博主们也纷纷加入了这次反日舆论潮。

“帝吧官微”写道，“从日本政府替军国主义招魂、修改教科书，到钓鱼岛危机、福岛核废水的污染至今解决不了，反而要向大海倾倒，让整个太平洋范围内的人们受到影响，这种恩将仇报的行为，恐怕外务省花再多的钱，也洗白不清了！”

博主“种花家的菌事兔”也表示：“日本居心叵测，祸患世界，置其它国家和人民于不顾，没有责任，没有担当！全世界应该联合起来把它彻底撕碎！ ”

在微博的相关话题下，随处可见针对日本的谩骂。

“猪狗不如的小日本 ，” 一名用户写道。“建议给日本炸沉得了，” 另一位用户表示。

大量关于日本排放核污水计划的文章也在微信上涌现。这些文章的作者并非官媒，但都对日本的计划表示反对。不过，美国之音发现部分标题耸动的热门文章中含有不实信息。

周三，一篇标题为“日本宣布‘排放核废水’7天后，孩子畸形、动物变异…国内紧急通知：禁止进口相关食品！”的文章在微信上收获大量阅读。截至发稿，这篇文章的阅读量接近9万。

与标题所称的不同，这篇文章里列举了多张照片，试图展示福岛核电站事故给当地的生态环境造成的破坏，而非日本宣布排放废水后出现的后果。

美国之音发现，文章包含的7张照片里有3张与福岛核电站事故毫无关联。还有一张与事故的关联存疑。

一张显示一只右眼极其硕大的猪的照片其实来自于80年代。这头猪诞生于1987年，地点位于乌克兰切尔诺贝利核电站事故附近的一家农场。美国之音在俄罗斯的卫星通讯社的媒体库当中找到了这张照片的具体信息。

另一张照片里拍下了两只有着巨大额头的鱼。这张照片的拍摄地点确实是日本的海洋，但这两只鱼并没有像文章所说的发生了变异。这种鱼叫做金黄突额隆头鱼(Kobudai fish)，巨大的额头是它们的特点。

还有一张黑白照片里包含了抗议的人群和看似畸形的孩子的面容。根据日本共同社的一篇文章，这张照片拍摄于1970年5月。照片上的孩子是当时日本工业污染造成的水俣病的受害者。

一张展示了一只九足章鱼的照片来自于中国央视2020年的一段新闻片段。这段新闻的画面最初来自于韩国文化广播公司MBC记者对福岛核电站事发地区的探访。央视称这只九足章鱼由日本宫城县的渔民发现。央视援引专家的话说，“村子距离福岛核电站所在地很近，不排除这种动物变异与辐射有关”。

美国之音发现有关这只九足章鱼的新闻最早由日本媒体报道。报道并未提及这只章鱼可能和核电站有关。日本共同社采访的当地专家称，这只章鱼是自然多样性的体现。这位名叫阿部拓三的专家表示，章鱼的腿在受伤后会自我复原，而多出来的这只腿可能是在复原过程中生成的。

这只章鱼也受到了美国媒体Live Science的报道。Live Science的记者特地询问了美国专家，这只九足章鱼是否可能是福岛核电站事故的产物。

美国华盛顿史密森国家自然历史博物馆的动物学专家迈克尔·维奇欧尼(Michael Vecchione)表示可能性不大，因为多年来全球各地都有过章鱼腿分叉的记录。

中国网络的审查环境严格，但这篇含有不实信息的的微信文章并没有受到影响。文章下的评论区里充满了带有民族主义色彩的留言。

“日本自古以来就是个不负责的民族，小礼斤斤计较，大义从不遵守，”一条收获上百点赞的评论写道。

“感谢伟大祖国，” 另一条评论说。