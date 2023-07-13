原銀監會副主席受賄超5億 曾稱買不起北京房子

【新唐人北京時間2023年07月14日訊】中共銀監會前副主席蔡鄂生7月13日受審，他被指控受賄逾5億元人民幣。蔡鄂生當庭認罪。諷刺的是，數年前談到房市調控時，蔡鄂生曾說自己買不起北京的房子。

蔡鄂生被指控，2006年至2021年間，利用職務便利等，為相關單位和個人在融資貸款、業務承攬、職務提任等事項上謀私利，直接或通過他人收受財物，折合共計4.09億餘元（人民幣 下同）。

2018年至2021年，蔡鄂生直接或者透過他人非法收受財物，共計折合1.1億餘元。

他還被指控2010年至2013年間，在履行監管職責過程中徇私舞弊，濫用職權，致使公共財產等遭受重大損失，「情節特別嚴重」。

蔡鄂生當庭表示「認罪悔罪」。法庭宣布擇期宣判。

現年52歲的蔡鄂生在金融系統任職長達34年，於2005年12月任中共銀監會副主席，2013年6月退休。2021年7月，退休已有8年的蔡鄂生被查；2022年1月被開除黨籍、取消退休待遇。

2022年1月24日，中紀委通報蔡鄂生的審查調查結果。當時通報的言辭格外嚴厲，一些表述在此前的通報中並不常見，包括「政治上徹底蛻變」，「嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重污染金融領域政治生態」，「寡廉鮮恥，大搞權色、錢色交易」，「退而不休，頂風作案」等。

蔡鄂生是被已處死的華融公司原黨委書記、董事長賴小民的「老上級」。2005年12月，賴小民出任銀監會辦公廳主任時，蔡鄂生則出任銀監會副主席、黨委委員，兩人一起共事超三年。

賴小民被指斂財超17億元，於2021年1月29日被執行死刑。

儘管蔡鄂生在7月13日受審時被控受賄超過5億元，但根據公開報導，蔡鄂生在博鰲亞洲論壇2017年年會上，談及各地祭出嚴格的房市調控政策時，曾說：「控也好，不控也好，反正北京房子我都買不起。」

（責任編輯：文慧）

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