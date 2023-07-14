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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國氣候特使凱瑞（John Kerry）在訪問中國前，受到共和黨議員關於國務院環境政策的質問。他今天針對有關他使用碳排放嚴重私人噴射飛機的指控做出反擊。

法新社報導，週末將飛往北京談論減少碳排問題的凱瑞指出，他為拜登政府效力期間主要使用商業客機，回想當時並未乘坐私人飛機。

曾任美國國務卿的凱瑞長期以來一直是共和黨的目標。這回佛州聯邦眾議員米爾斯（Cory Mills）對凱瑞說，希望「你的團隊和你的私人飛機來到這裡沒有太大的問題」，這番話似乎激怒了凱瑞。

凱瑞向共和黨主導的眾院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）監督小組表示：「我並不同意你的論據，你的論據始於我所聽到最令人憤慨的持續謊言之一。」

凱瑞說：「我們沒有私人噴射機。我沒有私人噴射機。我個人從未擁有私人噴射機。顯然，談論從國務院乘坐私人噴射機來到這裡，是相當愚蠢的。」

福斯新聞（Fox News）去年報導，批評凱瑞的人士猛烈抨擊他使用從他妻子公司租來的灣流（Gulfstream）GIV-SP型飛機，在拜登政府執政期間從事48次飛行。

亞利桑那州共和黨籍眾議員畢格斯（Andy Biggs）在聽證會後推文指出：「他未擁有私人噴射機，但他確實使用過！」他的推文還附上一篇文章，指這架噴射機已排放超過300公噸的碳。

共和黨籍聯邦眾議員裴利（Scott Perry）將全球暖化形容為「不存在」的問題，指責凱瑞在人為捏造的氣候變遷議題上浪費資源。

凱瑞反問世界上的科學家和政府何必要捏造這種威脅時，裴利答道：「因為他們在詐騙，就像你一樣，先生。」

在外界批評中國人權紀錄和中共拒絕拿出更多作為來抑制化石燃料排放之際，凱瑞也被迫捍衛他與中國的協商。

凱瑞16日將動身前往北京與中國氣候變化事務特使解振華會談，他表示，不能讓全球最大的污染者中國阻礙環境進展。

美國和中國是全球前兩大溫室氣體排放國，也是世上最大的可再生能源投資者之一。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月訪問北京，是近5年來美國最高階訪中官員，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上週也訪問中國，繼兩人之後，凱瑞也將前往中國訪問。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120714