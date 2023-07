2023年7月7日,美国宣布销毁了最后一批化学武器库存。

拜登总统在一份声明中说:“30多年来,美国为消除化学武器库存而不懈努力。今天,我自豪地宣布,美国已安全销毁了化学武器库存中的最后一批弹药。这让我们离一个没有化学武器的世界又近了一步。”

当被问及北京对此有何评论时,中国外交部发言人毛宁回应说:

“按照《公约》规定,缔约国应当在《公约》1997年生效后10年内完成销毁。美国是最后一个完成库存化武销毁的国家,而且远远滞后于《公约》规定的销毁时限。此次宣布完成库存化武的销毁,是美方对国际社会姗姗来迟的交代。”

这种说法有误导性。

《禁止化学武器公约》“禁止缔约国开发、生产、获取、储存、保留、转让或使用化学武器”。

1997年,包括美国在内的130个国家签署了这项公约,誓言将在10年内销毁自己拥有的化学武器。

既然公约要求成员国在2007年之前消除库存,为什么美国花了这么长时间呢?

首先,处理这些武器有很大难度,这些炮弹、火箭弹和炸弹中都塞满了致命的化学物质。《纽约时报》(The New York Times)的报道总结了这种武器的危险程度:“它们是为了发射而造的,而不是为了拆卸。爆炸物和毒药的结合使得处理过程异常危险。”

其次是处理过程。美国国防部的首选方法是焚烧这种武器,但美国当地居民因担心污染而进行了广泛的抵制。民众自发成立了一个名为化学武器工作组(Chemical Weapons Working Group)的草根组织,开始倡导焚烧以外的技术。

由于这些反对声音,美国必须开发全新的技术来销毁这些武器,此后华盛顿采用了化学手段来销毁这些危险物质。例如,使用细菌分解芥子气,或是使用化学钝化的手段来破坏沙林毒气的毒性。寻找这些替代处理方法大大延长了美国安全销毁这些化学武器的时间线。

这其中还有一个原因,根据乔治城大学法学院教授大卫·科普洛(David Koplow)的说法,后期整个项目的管理出现了问题。“该计划的领导层多次更换,而从未得到应有的重视,”他对国家公共广播电台(National Public Radio)说。

当美国无法在2007年的最后期限前完成任务时,华盛顿向《禁止化学武器公约》执行机构禁止化学武器组织(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)寻求延期,将最后期限延长至2023年9月30日。

美国于2023年7月7日兑现了承诺,销毁了肯塔基州蓝草陆军仓库(Blue Grass Army Depot)的最后一批化学武器库存。

禁止化学武器组织也在7月7日证实了美国的说法。

化学武器是指任何可导致死亡、受伤或丧失行为能力的有毒化学物质,被视为大规模杀伤性武器。

位于首都华盛顿的非政府组织军备控制协会(Arms Control Association)称,历史学家估计,第一次世界大战期间约有9万名士兵因接触化学武器而死亡。

1925年的《日内瓦公约》禁止使用化学武器,但未能禁止这种武器的开发和生产。

从一战开始到冷战结束,美国储存了大量化学武器,以威慑其他使用类似武器的国家。

从东部的马里兰州到西部的俄勒冈州,美国曾一度拥有九个绝密化学武器库存,共储存了28600吨化学武器。

据美国国家公共卫生机构疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention)的资料,美国主要有六种化学战剂,主要是芥子毒剂和神经毒剂。

尽管世界上所有已宣布的化学武器现已被销毁,但禁止化学武器组织警告说,一些国家或组织仍然拥有此类致命武器。

尚未签署《化学武器公约》的朝鲜拥有大量化学武器,数量可能超过5000吨。

签署了《公约》的叙利亚于2012年承认拥有化学武器。不过,叙利亚政权一直不愿透露其库存规模。

禁止化学武器组织表示,2015年至2019年间在叙利亚发生了142起涉嫌使用化学武器的事件。该组织授权其调查和鉴定小组核实这些事件,并公布肇事者和受害者的姓名。

禁化武组织的调查和鉴定小组完成了对五起事件的调查,并确定叙利亚政府军使用了化学武器。这些袭击导致至少161名受害者死亡或受伤。其他涉嫌事件仍在调查中。