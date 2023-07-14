德国政府星期四(7月13日)公布了人们等待已久的对华关系战略，指出了德国与这个亚洲巨人是“系统性对手”并且需要减少经济依赖风险，但是也强调柏林方面希望与北京共事，应对气候变化等挑战并维持贸易关系。

这份由总理奥拉夫·朔尔茨(OIaf Scholz)的内阁批准的报告是建立在德国一个月前公布的首份国家安全战略的基础之上。朔尔茨的三党联盟在2021年末上任时曾允诺制定一份“全面的中国战略”。

德国是欧洲最大经济体，而且是有27个成员国的欧洲联盟人口最多的国家。德国的战略是走平衡：殷切希望维持与其近年来的最大贸易伙伴中国的良好关系，同时对北京的不断强势以及拒绝批评俄罗斯入侵乌克兰存于戒心。

德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克(Annalena Baerbock)说：“对德国来说，中国仍然是一个伙伴、竞争者和系统性对手，但是，系统性对手关系这个层面近年来走到了前沿。”

“任何观察中国的人都知道，它将带着什么样的自信而决定性地影响我们世界的发展——在国内更具压制性，在国外更具进攻性，”贝尔伯克说。“中国已经改变了，因此，我们的中国政策也必须改变。”

去风险，减少依赖

德国政府在这项战略报告中表示致力于确保与中国的经济合作“变得更为公平、更具可持续性并且更加互惠。”这份战略报告指出，“中国对欧洲的依赖时刻在减少，而德国对中国的依赖近年来变得更为重大。”

“我们无意阻碍中国的经济进步与发展，”这份战略报告说。“与此同时，去风险是紧迫需要。然而，我们不寻求两国经济的脱钩。”这段话与七国集团今年5月发表的声明类似。七国集团由主要工业化国家组成，包括德国。

德国政府表示期望各公司“密切关注与中国有关的相关事态发展、数据和风险。”德国政府还说：“我们将与对中国有特别敞口的公司就其与中国有关的风险分析进行秘密讨论，谈及他们与中国有关的风险分析，希望及时发现集中风险。”

贝尔伯克说，德国必须更有力地聚焦于国家的经济安全。她说：“那些使自己在很大程度上依赖中国市场的公司将来必须自己承担更沉重的财务风险。”

柏林殷切希望避免再犯德国在俄罗斯入侵乌克兰之前犯过的错误。当时，德国的天然气供应过多依赖了俄罗斯。去年，柏林终止了那种依赖关系，而俄罗斯则最终切断了供气。

贝尔伯克说： “由于俄罗斯的侵略战争，全社会花费了2000亿欧元来让我们摆脱某种依赖性，我们绝不能重蹈覆辙。”

关于台湾

新战略报告明确表示，德国不会被吓倒而停止与自治的台湾做生意。这份战略报告说：“德国在很多领域与台湾有着密切与良好的关系，并且希望扩展这些关系。”

“台湾海峡现状只能通过和平与双方同意的方式来改变，”这份战略报告说。“军事升级也将影响德国和欧洲的利益。”

这份战略报告还说：“我们采取果断行动，以反制中国情报机构及其由国家控制的组织的所有模拟式与数字式间谍和破坏活动，不管这些活动是发生在德国还是针对德国。”

气候变化

在公布这份战略报告的几个星期前，朔尔茨及其内阁的半数成员接待了中国总理李强领导的代表团。李强的柏林之行是他今年3月成为中国第二号领导人以来首次出国访问。

在那次会晤中，朔尔茨督促中国就俄罗斯的侵乌战争向莫斯科施加更大压力，两国政府还誓言共同努力抗击气候变化。德国和中国都属于世界最大二氧化碳排放国之列。

“没有中国是不可能克服气候危机的，”德国政府的战略报告说。“它的行动对保护生物多样性和环境来说是决定性的。”

(本文依据了美联社发自柏林的报道。)