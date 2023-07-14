自來水含永久化學品 專家析對人體健康影響

【新唐人北京時間2023年07月15日訊】人的生活離不開水。而日常生活中的飲用水安全，也成了人們最關心的話題之一。本台記者到訪南加一水資源管理局，向專家了解自來水中永久化學品對人體健康的影響。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey，USGS）近期一份研究測試估計，大約45%的美國自來水中，含有至少一種俗稱為「永久化學品」（Forever Chemicals）的物質。這類微小的人造化學物質，有超過12,000種，也被統稱為「全氟烷基和多氟烷基物質」（PFAS）。

聖蓋博谷地區水資源管理處主任 Tony Zampiello：「所有東西幾乎都含有PFAS，這個房間裡可能有五十件物品含有這種物質。」「你可能會從自來水接觸到，但像披薩盒、漢堡包裝紙，各種東西都有這些化學物質。」

聖蓋博谷地區水資源管理處（Main San Gabriel Basin Watermaster）主任托尼‧扎皮羅（Tony Zampiello）指出，廣泛應用在生活中的有害化學物PFAS，很容易污染地下水，是供水商和水務局目前面臨的最大問題之一。

Tony Zampiello：「我們盆地不像其它盆地污染比較嚴重，其它盆地一直在往地下投放不同類型處理過的水，而我們投放的是雨水和跟州府買的水。」

對此，扎皮羅表示，最新的技術已經能夠更好地測量水源中的這些有害物質。民眾也有權向供水商索取水質報告，了解家中用水的硬度、混濁度、殘留氯氣指數、鉻等殘留物指數等等。

Tony Zampiello：「我們已經在盆地中檢測到了這種污染物。有些井已經進行了處理，可以處理掉這種污染物質。」

根據世界衛生組織的《飲用水水質準則》，飲用水雖然含有少數化學物質，但濃度必須符合「準則值」，才不會對人體健康構成危險。

新唐人電視台記者王姿懿、姜琳達洛杉磯採訪報導

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