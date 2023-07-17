美国气候问题特使约翰·克里（John Kerry）与中国气候变化事务特使解振华周一（7月17日）于北京饭店举行会谈，双方旨在重建去年谈判暂停后的互信。

周一上午，克里与解振华作为全球两大温室气体排放国的代表，齐聚在能俯瞰北京故宫的一间会议室里展开会谈。解振华表示，两位气候特使可以在改善中美关系方面发挥作用。

克里表示，在COP28全球气候谈判在迪拜开始前的四个月，“中美两国取得实质进展是至关重要的”。COP28指的是将在11月份将于迪拜举办的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会；克里还敦促中国与美国合作，减少甲烷排放并降低燃煤发电对气候的影响。

克里说：“在接下来的三天内，我们希望能够开始采取一些重要措施，向全世界发出一个信号，表明中国和美国的严肃目的是解决人类自身给全人类带来的共同风险、威胁和挑战。”

本周的会议将持续到周三，虽然没有正式的日程安排，但预计将重点讨论甲烷和其他非二氧化碳排放的减排措施，以及COP28的筹备工作。

克里于周日抵达北京，这是他身为美国气候问题特使的第三次访华，标志着中美两国高层气候外交的正式恢复。作为前国务卿，克里是最近几周内第三位访问北京的美国高级官员。中美两国正努力稳定更广泛的双边关系。

解振华告诉克里说，两人在周日会面后他做了一些“计算”。解振华说：“我算了一下，自从我们两个被任命为特使以来，我们已经见过53次了。”

去年由于时任美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾激怒了北京，双边气候谈判陷入停滞。

外界认为美中此次的气候问题会谈，应会促进全球两大碳排放最多的国家在甲烷排放这一关键问题上的合作。

全球研究和倡导非盈利组织清洁空气任务部（CATF）甲烷预防全球总监乔纳森·班克斯（Jonathan Banks）表示：“这是能够坐下来对中国的甲烷问题进行更严肃讨论的开端。”

中国承诺在2030年达到碳排放峰值，并到2060年实现二氧化碳净零排放。但中国尚未设定甲烷和其他非二氧化碳温室气体的目标，并仍在努力确定如何准确测量它们。

美国拜登政府的目标是在2050年实现全美的净零排放。2022年的《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act of 2022）将自2024年起对石油和天然气行业的甲烷排放征收费用，而拜登政府提出了一项打击污染的规定，包括一项“超级排放源”（super emitter）计划，要求运营商对环保人士和其他人报告的大规模甲烷泄漏做出回应。

解振华去年承认，中国控制甲烷的能力仍然“薄弱”，因为中国首先将重点放在监测工作上。

（此文依据了路透社的报道。）