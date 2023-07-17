随着日本排放经过滤和稀释的福岛核电站废弃冷却水计划即将启动，香港的餐馆业为应对香港对日本水产品的进口禁令而忙于寻找替代货源。

美联社援引香港一位林姓日本料理店主的话说，他的团队可以从其他渠道找到海产品，并变更菜谱来做出调整。不过，他预计，如果日本和香港政府各自落实各自的计划，他餐馆的营收可能要暴跌10%到20%。

他在接受美联社采访时说，“我的顾客告诉我，一旦释放核废水，他们将食用更少的海鲜，或者不再吃了。”

香港环境及生态局7月12日表示，一旦东京启动排放经过滤和稀释的福岛核电站废弃冷却水的计划，会即时禁止进口来自日本十个都县的所有活生、冷冻、冷藏、干制或以其他方式保存的水产品，包括东京、福岛、千叶、栃木、茨城、群马等地。

此前一天，香港特首李家超威胁说，如果东京执行排放计划，香港将禁止很多日本都县的海产品。

报道说，香港是日本第二大农产品和水产品出口市场，仅次于中国大陆。据日本政府的数据，2022年，日本向香港出口了5.46亿美元的水产品。

据香港餐饮业行会估计，日本受香港禁令影响的十个都县的水产品约占日本向香港出口水产品总量的15%。

香港餐饮联业协会一位人士表示，香港的日本料理餐厅可以从其他地区找到替代海产品，但是可能不享有日本海产品的同等声誉。这可能影响餐厅的形象，或令顾客感觉海鲜不够地道。

这位人士感叹道，疫情过后，餐饮业本希望危机已经过去，但却不料日本排放废水事件带来另一个危机。

他称，在2011年福岛核电站危机之后，香港的餐饮业用了约一年的时间才恢复公众对日本海产品的信任。他说，如果目前的安全忧虑不立即得到解决，可能还会需要九个月才能恢复某种程度的信任。

2011年3月11日，日本东北地方太平洋近海地震和伴随而来的海啸导致福岛第一核电厂发生最严重的七级核事故，摧毁了核电站的冷却系统，导致三个反应堆熔毁，释放了大量核辐射。据信，储存核反应炉冷却水的池子到2024年早些时候将超出负荷。

2021年，日本政府宣布逐步释放经处理但仍含有核辐射的废水的计划。根据日本的计划，这些水将首先被过滤，以去除除氚以外的大多数放射性元素，并被稀释到远低于国际标准。日本坚称经处理后的废水排放是安全的，符合国际标准。

联合国核监督机构国际原子能机构 (IAEA) 7月4日批准了东京将福岛核电站经过处理的放射性废水排入大海的计划。

不过，这一计划因安全顾虑及政治原因受到韩国和一些太平洋岛国团体的反对，以及中国政府和香港政府的反对。日本当地渔业团体也担忧，即便他们的水产品没有被污染，但名声也可能受到损害。

日本外务省曾表示，日本强烈要求香港官员不要因为排放计划而强化对日本食品进口的限制。

同时，港府政务司司长陈国基和环境及生态局局长谢展寰上星期三与日本驻港总领事冈田健一会面，讨论这个议题并强调港府有一个严格的确保食品安全的机制。

另据港台报道说，特区政府特别表示，在一国两制下，香港实行高度自治，是按香港的情况和考虑实施食物安全管制制度，暗示此决定不受中国内地的影响。