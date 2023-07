负责蒙古人数不多的天主教社区的年轻枢机主教周一(7月17日)表示,教宗方济各(Pope Francis)即将访问这个只有1,450 名天主教徒的国家,这证明他愿意前往全球最遥远的角落,为少数信徒服务。

已在蒙古传教二十年的意大利枢机主教乔治·马伦戈(Giorgio Marengo)在发表演讲后接受记者采访。他的演讲描述了天主教传教士如何在蒙古“低声耳语”式传播福音,希望以简单、安静和一对一的方式传播信仰。

“当你低声耳语时,你是对一个人或几个人低声耳语,你无法同时对很多人低声耳语,因为他们根本听不到你的声音,”他说。 “我认为这次访问也将在某种程度上体现出教宗对每个人、每个踏上信仰之旅的人的关心。”

方济各将于8月31日至9月4日访问蒙古这个夹在中国和俄罗斯之间的内陆国家。梵蒂冈此时正与俄中两国关系紧张。就在这个周末,方济各屈服于北京4月份单方面任命的上海新主教的决定,并正式确认了这项任命。在俄罗斯,罗马教廷正试图在俄罗斯入侵乌克兰问题上走外交平衡。

马伦戈拒绝猜测这次旅行的外交影响,强调教宗对蒙古的首次访问更多地证明了方济各的“心燃烧着爱,对普世教会的爱,特别对处在少数民族背景的教会的爱”。

他说,蒙古只有1,450名天主教徒,其中大多数在首都乌兰巴托。根据天主教非盈利组织援助贫困教会(Aid to the Church in Need)的统计,蒙古国53%的人信奉密宗佛教,39%的人信奉无神论,3%的人信奉伊斯兰教,3%的人信奉萨满教,2%的人信奉基督教。

访问期间,教宗方济各将主持一次宗教共存会议,并为一家新的天主教慈善机构揭幕,该机构为穷人、赤贫者和因家庭暴力而需要庇护的妇女提供援助。

49岁的马伦戈去年被教宗方济各任命为最年轻的枢机主教,他表示希望这次访问能够帮助蒙古信徒了解他们是全球宗教的一部分。

他说:“我希望......他们会感受到天主教会在世界各地的范围有多大。”他补充说,在蒙古国很难感受到这一点,因为天主教徒太少了。

(此文依据了美联社发自梵蒂冈的报道。)