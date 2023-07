美国气候特使约翰·克里(John Kerry)周一(2023年7月17日)在北京与中国气候特使举行了四个小时的会谈,呼吁采取“紧急行动”。两国在减少导致全球变暖的排放问题上重启了陷入僵局的外交接触。

去年,时任美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾,激怒了北京,导致这两个最大温室气体排放国之间的气候谈判陷入停顿。

尽管华盛顿和北京在台湾和其他问题上存在争议,但曾任美国国务卿的气候特使克里仍与中国保持着相对友好和连续的关系。

据官方的中国央视报道,克里周一(2023年7月17日)在北京会见了中国气候变化特使解振华,两人交谈了大约四个小时。

克里在会谈后在发推文写道,两国“必须在许多方面采取紧急行动,特别是应对煤炭和甲烷污染的挑战”。

他写道:“气候危机要求世界上最大的两个经济体共同努力限制地球变暖。”

北京在会谈后表示,“气候变化是全人类面临的共同挑战”。

中国外交部发言人毛宁表示,中方将“同美方就气候变化相关议题深入交换意见,携手应对挑战,增进当代和子孙后代福祉。”

美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)周日告诉美国有线电视新闻网(CNN),克里将敦促北京不要“以任何形式声称自己是发展中国家”,以减缓减排努力。

“每个国家,包括中国,都有责任减少排放,”沙利文说。

他还说:“我确实相信,世界应该加紧鼓励,实际上是施压中国采取更加积极的行动来减少排放。”

中国长期以来一直利用其发展中国家的官方地位来为其高排放辩护,沙利文表示“他们在这方面还有更多工作要做”。他还说:“克里国务卿将在北京时阐述这一点。”

协同努力

克里此行之前,美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)和财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)分别高调访问了北京,旨在稳定美中关系。

克里对中国进行访问之际,北半球正在经历创纪录的夏季热浪,科学家称气候变化正在加剧这种热浪。

格兰瑟姆气候变化与环境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)高级政策研究员谢春平在书面评论中告诉法新社(AFP):“克里访问和恢复气候互动凸显了协调努力应对气候危机的至关重要性。”

谢春平说:“这也表明了他们处理复杂的地缘政治关系以促进共同利益的共同决心。”

作为导致气候变化的温室气体的主要排放国,中国承诺在2030年实现碳排放峰值,并在2060年实现完全碳中和。

中国国家主席习近平主席还表示,中国将从2026年开始减少煤炭使用量。

但北京4月份批准大幅增加燃煤发电。绿色和平(Greenpeace)组织称此举将能源供应置于减排承诺之上,加剧了人们对中国将无法实现其目标的担忧。

能源与清洁空气研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)首席分析师劳里·米利维尔塔(Lauri Myllyvirta)告诉法新社:“就具体成果而言,我希望至少能够推进的一件事是甲烷行动计划。”

米利维尔塔表示,甲烷是2021年格拉斯哥全球气候谈判后两国在联合声明中达成的主要新领域,但中国此后尚未取得重大进展。

米利维尔塔表示:“鉴于中国清洁能源的大规模增长,中国似乎确实有能力实现比目前更有力的目标。”

她说:“但是做到这一点不能只靠克里的一次洲际班机。”

(此文依据了法新社在北京的报道。)