加拿大野火延燒 美國6200萬人受波及

【新唐人北京時間2023年07月19日訊】加拿大遭遇有史以來最嚴重的野火季節，美國再度拉響空氣質量警報，超過6200萬人受到影響。目前，加拿大有 900 多起正在延燒的野火，其中近 600 起被加拿大當局視為「失控」。

加拿大今年的火災已經燒毀了超過2,600萬英畝土地——超過正常情況的850%，並遠遠超過了1995年創下的1,750萬英畝燒毀面積的紀錄，然而，目前距離火災季節還有幾個月。

根據聯邦政府、州和地方空氣質量機構的數據，除了美國西部和中西部部分地區，大部分野火煙霧已蔓延到美國東北部。

週二，共有 18 個州處於空氣質量警報狀態，從蒙大拿州到紐約，最南到喬治亞州，超過 6,200 萬美國人收到空氣質量警報。

其中，風險最大的主要城市包括：底特律、芝加哥、從新澤西州到費城、巴爾的摩和華盛頓的 95 號州際公路沿線。

儘管空氣質量下降，但不會像6月份經歷的橙色天空那樣，而紐約市不包括在空氣質量警報範圍，不過，紐約周邊地區卻在預警範圍。

紐約市應急管理部門表示，預測顯示三州可能在未來幾天內感受到火災的影響。截至週二上午10點30分，紐約市空氣質量指數為89，意味著空氣污染程度屬於中等。

當局呼籲民眾減少劇烈運動，縮短戶外活動時間。

新唐人電視台記者柯婷婷紐約報導

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