極端高溫受夠了？專家：最糟的還沒到來

【新唐人北京時間2023年07月19日訊】今年夏天，整個北半球的日子都不好過，人們盼著極端酷熱天氣早日結束，但專家警告，最糟的情況還沒有到來。

今年入夏以來，從亞洲、歐洲、北美洲，到非洲和中東，各地的高溫紀錄一直在不斷被刷新。

人們想盡辦法消暑降溫的同時，期盼天氣早日涼快下來，然而科學家的預測讓人們的希望徹底落空。

聯合國極端高溫顧問John Nairn：「這些（高溫）情況還將繼續加強，全球需要為更強烈的熱浪做好準備。最近宣布的厄爾尼諾現象，只會加劇極端高溫事件的發生和強度，因此，我們恐怕要經歷一段漫長的旅程，它們將對人類健康和生計產生相當嚴重的影響。」

極端高溫之下，人們需要特別注意避免中暑，專家們的叮囑是，除了多喝水，還是多喝水。

與此同時，日復一日的酷熱，讓森林野火很輕易就被點燃。

從西班牙的加納利群島、希臘，到瑞士、土耳其，野火一場接一場，就連靠近北極的加拿大，也將無奈的看著野火燃燒整個夏天。

印第安納大學助理教授Sarah Commodore：「人們可能會咳嗽、氣喘、流眼淚、喉嚨癢，這些都是與空氣污染、暴露在野火環境下相關的症狀。」

然而，肉眼可見的無情烈日和熊熊野火，只是明處的危險，藏在暗處的危險，才是人們更要提防的。

John Nairn：「夜間的持續高溫對人類健康尤為危險，因為人體無法從持續高溫中恢復，這將導致心臟病發作和死亡病例增加。」

去年席捲歐洲的熱浪，估計已導致超過6萬人喪生。

而氣象學家已經預告，2023年很可能會成為有紀錄以來最熱的一年。就在未來幾天，世界各地可能都會看到高溫紀錄被再次刷新。

新唐人電視台記者喬安綜合報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/07/19/a103751139.html