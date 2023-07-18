台灣指數公司公布「公司治理 100 指數」成分股，新增台泥 (1101-TW)、光寶科 (2301-TW)、大同 (2371-TW) 等 30 檔成分股，審核結果將在 19 日生效。

根據台灣指數公司公布，「公司治理 100 指數」成分股新增：台泥、興農 (1712)、光寶科、大同、群光 (2385-TW)、華建 (2530-TW)、根基 (2546-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)、漢翔 (2634-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、統一超 (2912-TW)、信邦 (3023-TW)、創意 (3443-TW)、晶睿 (3454-TW)、台勝科 (3532-TW)、欣陸 (3703-TW)、南寶 (4766-TW)、和碩 (4938-TW)、豐祥 - KY(5288-TW)、啟碁 (6285-TW)、樺漢 (6414-TW)、研揚 (6579-TW)、力積電 (6770-TW)、鈺齊 - KY(9802-TW)、寶成 (9904-TW)。

金融股則有彰銀 (2801-TW)、台中銀 (2812-TW)、台企銀 (2834-TW)、王道銀行 (2897-TW)、上海商銀 (5876-TW) 等 5 檔個股。

台灣指數公司表示，「公司治理 100 指數」於每年 7 月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標 (每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名) 等成分股挑選程序。

「公司治理 100 指數」是以在證交所掛牌的上市公司為主，同時先刪除最近 1 年期間，日平均交易金額最小 20% 的股票；再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近 1 年公司治理評鑑結果前 20%」及「最近 1 年底的每股淨值不得低於面額」的股票。

台灣指數公司指出，篩選後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前 100 檔股票作為成分股，故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。